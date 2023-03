"Vas a romper la silla", la frase de una jefa a una cajera de un super sanjuanino y otros maltratos terminaron en denuncias

"No te sentés en esa silla porque la vas a romper", es una de las frases con las que una encargada de un supermercado sanjuanino destrató a una de las trabajadoras, en lo que es uno de los casos de discriminación y maltrato laboral denunciados por el Sindicato Empleados de Comercio. El gremio hizo una presentación ante la Subsecretaría de Trabajo contra tres jefas por maltratar a empleadas y empleados en conocidos comercios de San Juan. "Desde hace un tiempo venimos con problemas y como no se solucionan tuvimos que ir a la Subsecretaría", aseguró la titular del SEC, Mirna Moral este lunes, cuando el organismo citó a audiencia por el planteo de "mobbing".

La gremialista dijo, en diálogo con AM 1020, que registran varios casos de hostigamiento y persecusión en este caso en las sedes de Chango Más del departamento Rawson y en Avenida Benavídez. "No se puede tolerar eso y por eso decidimos presentar un pedido de audiencia, lo peor es que son casos de mujeres que son encargadas, ellos le llaman senior y estan ejerciendo mooving sobre trabajadoras y trabajadores", sostuvo.

La sindicalista detalló que denunciaron persecusión psicológica, en un caso por la estética del trabajador. "La persona que está en Rawson realiza una agresión por su tamaño corporal, de acuerdo a su estética y si no se hace lo que dice no les da la posibilidad de tener libre el día feriado"

Recordó que no es obligacion concurrir en feriado y analizó que si hay una persona que lo maltrata automáticamente el empleado se niega a ir, a pesar de que la patronal le tiene que pagar doble y darle un franco compensatorio. "Eso trae aparejado enojo de los encargados, y tienen que abrir con el personal que haya. Los super no trabajan cuatro días al año y entonces se plantean los problemas con los feriados", explicó.

Sobre la violencia estética, Moral dijo que no se comprende que "podemos estar en diferentes situaciones psicológicas que nos hacen comer más". Y afirmó que una de las jefas denunciadas le dijo a otra "se rompe la silla, no te sentés". Opinó que "deberán comprar sillas en mejores condiciones", y recalcó que incluso hay reclamos por lesiones de columnna en el caso de las cajeras y cajeros.

En el SEC ya manejan antecedentes: "tuvimos ya casos en call center, en un Macro, y eran mujeres también. Me precoupa que no han sabido llevar con idoneidad la responsabilidad que le corresponde. No sé si se envilece la persona pero empieza el maltrato, por eso estamos dando capacitación para todo el mundo. Yo digo que se olvidan de su origen, esa es la solución, capacitar".

Otro dilema, la ropa de trabajo

Moral afirmó que también denunciaron que no se ha categorizado como corresponde a trabajadores y la provisión de ropa para empleados altos o más robustos, o "con pie más grande". Aseguró que "tenemos problemas con la provision de la ropa en casi todas las empresas grandes". Respecto de esto, la sindicalista dijo que "no les proveen o les dan talles que no les entran, les deben proveer como a cualquier otro". Mencionó que se ha registrado esta falta en otras empresas como Átomo, Cencosud y es un dilema "bastante común". Finalizó: "Acá hay empresas que confeccionan uniformes y les damos el dato, al empleado encima que no le alcanza para sobrevivir debe comprar ropa o llevar la suya para trabajar y eso no puede ser".