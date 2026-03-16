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Mantenimiento

Vaciaron la fuente del Parque del Bicentenario para limpiarla: ¿para qué se usa su agua?

La Dirección de Espacios Verdes realizó las tareas programadas en la zona. Mirá cómo es el operativo que se implementa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El proceso de limpieza de la fuente del Teatro del Bicentenario.

El proceso de limpieza de la fuente del Teatro del Bicentenario.

El Ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección de Espacios Verdes, llevó adelante un nuevo operativo de limpieza y mantenimiento en la fuente ubicada en el Parque del Bicentenario. Para realizar las tareas, el equipo debió vaciar por completo el espejo de agua, cuyo contenido no se desperdicia: se reutiliza para el riego de los espacios verdes del mismo parque.

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El procedimiento forma parte de un esquema de mantenimiento programado que busca preservar uno de los espacios públicos más concurridos de la provincia y, al mismo tiempo, promover el uso responsable del agua. En cada intervención, el recurso hídrico extraído se aprovecha para regar sectores cercanos al Teatro del Bicentenario, evitando así su desperdicio.

De hecho, según explicaron desde la cartera, incluso cuando la fuente se encuentra en funcionamiento, el sistema está diseñado para recircular el agua y abastecer parte del riego del parque, lo que permite un aprovechamiento continuo y eficiente del recurso.

La fuente del Parque del Bicentenario es una de las estructuras más llamativas del paseo. Tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados y está revestida con 7.500.000 piezas de vidrio veneciano, conocidas como “venecitas”. Además, cuenta con 19 chorros de agua que alcanzan los seis metros de altura y otros dos que llegan a los 12 metros, iluminados con luces LED. Alrededor del espejo de agua y en las escalinatas se distribuyen 2.500 metros lineales de durmientes de quebracho colorado que funcionan como asientos para quienes visitan el lugar.

El operativo de mantenimiento comienza con el vaciado total de la fuente para permitir una limpieza integral de su superficie. Luego se realiza un cepillado general destinado a remover los residuos orgánicos acumulados, que posteriormente se eliminan mediante el sistema de desagote.

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Una vez vacía, se efectúa un repaso más profundo para desprender restos adheridos utilizando cepillos montados en un tractor, lo que permite cubrir toda la superficie. Después, la limpieza se refuerza con hidrolavadoras y con la aplicación de ácido para recuperar, en parte, el color original del revestimiento.

En paralelo, el personal también realiza la limpieza de los durmientes de madera y aplica un producto protector que ayuda a mejorar su conservación y prolongar su vida útil.

Estas tareas de mantenimiento se realizan aproximadamente cada cuatro meses, aunque pueden adelantarse cuando se detecta una acumulación importante de residuos, especialmente después de eventos o intervenciones realizadas en el parque.

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