Una pequeña sanjuanina lucha por su vida y su familia pide ayuda para trasladarla al Garrahan

A su madre, le dijeron que hasta podía tener un tumor en la garganta. La nena sufrió un paro cardiorrespiratorio de siete minutos justo en el Día del Niño. Afortunadamente, la estabilizaron.

image.png

Pero tras esto, la situación se complicó. Si bien el aparente tumor que en un momento pensaron que tenía, no era, cuando le dieron el alta, la nena continuaba con osteopenia en su casa y un escenario delicado.

Es por eso que volvió a internación por una infección en su pulmón, en los intestinos y alrededor de su corazón. Además, hace una semana que no come absolutamente nada. Hasta el momento los médicos no saben lo que tiene.

Es por eso que optaron por llevarla al Hospital Garrahan de Buenos Aires y tener un diagnóstico. En este contexto, la familia de la pequeña pide ayuda monetaria para sustentar los fondos del viaje.

Quien quiera ayudar puede enviar dinero a través del alias: evelin.094.sol.jesu