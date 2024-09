Una peluquería sanjuanina celebró la primavera de la mano de una artista drag

Maxi trabaja de martes a sábado en la peluquería, con su uniforme negro y ese carisma que siempre le representa. Pero para recibir la llegada de la primavera recibió una propuesta que no pudo rechazar: montar su draga y trabajar ese día como Pandora Pink . Así fue como este 21 de septiembre, una peluquería sanjuanina fue atendida por una artista drag .

image.png

“Cuando Fabián me tiró la idea le dije que sí, pero le aclaré que ni piense que iba a estar de tacos todo el día. ¿Sabés lo que cuesta estar horas parada de tacos? Igual seguro algo llevo porque no hay que perder la elegancia”, comentó Pandora a este medio en la previa a la fecha. La propuesta fue no solo aprovechar el potencial de sus trabajadores, sino también darle una vuelta de rosca a la llegada de la primavera, y que mejor que hacerlo de la mano de una artista drag que además busca visibilizar la labor y la lucha de la comunidad LGBTIQ+.