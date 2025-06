Un trago con mucho estudio: atractivo curso de coctelería de la mano de un referente sanjuanino

Diego Mingorance no se cansa de compartir los secretos para preparar un buen trago.

Se acabaron las excusas para no convertirse en un crack de los tragos. El próximo 24 de junio arranca un nuevo Curso de Técnicas Básicas de Coctelería de la mano de uno de los bartenders más reconocidos de la provincia: Diego Mingorance .

OK.jpg

El curso, que se desarrollará en el INCAPS -Instituto de Capacitación para Profesionales del Servicio-, está diseñado para brindar a los participantes los conocimientos fundamentales y las técnicas esenciales para preparar una amplia variedad de cócteles clásicos y modernos. Desde la correcta manipulación de los utensilios y la comprensión de los diferentes tipos de bebidas, hasta el dominio de las técnicas de mezcla, enfriado y decoración, los alumnos aprenderán las herramientas necesarias para sorprender a sus parejas, amigos y familiares, o incluso para dar sus primeros pasos en el ámbito profesional de la coctelería.

“El bartender es la persona que va a satisfacer la necesidad de tomar algo rico. Si una persona va a un bar y no toma lo que tiene pensado, ese momento fracasó. Es bartender tiene que estar capacitado para preparar ese buen cóctel, ese buen trago. Y en este curso voy a brindar todas esas herramientas. Además, este año voy a dar un beca por cada uno de los cursos que dicte. Es una forma de agradecer el interés de la gente y al mismo tiempo destacar el apoyo de las empresas que me donan las bebidas para los cursos”, comentó Mingorance.

image.png Diego (segundo de izquierda a derecha), durante uno de los cursos ya impartidos.

Tips para preparar un buen trago

El crack sanjuanino de la coctelería, con algunos años de experiencia también en latitudes internacionales, no se privó en compartir algunos tips que son fundamentales a la hora de preparar un cóctel: “Uno de los secretos más importantes para hacer un cóctel es el hielo. Es lo más importante que tiene un cóctel. Tiene que ser mucho hielo. Por ahí a uno le da bronca que le pidan que le saqués un hielo. La idea no es darle menos trago, debés darle un cóctel que esté bien hecho. Mientras más hielo, menos deshielo. Y otro punto a tener en cuenta es la calidad de las bebidas, eso también marca la diferencia en la coctelería”.

OK2.jpg

“Y después a un trío que no se puede descuidar, que pasa por los sentidos: el cóctel tiene que ser agradable a la vista, tiene que tener una buena presentación. También tiene que tener un aroma agradable y la tercera pata es el sabor. El cóctel tiene que ser equilibrado, no puede ser ni ácido, ni amargo, ni dulce, ni mucho menos tener mucho saber a alcohol”, agregó Migorance ante de rematar: “Y no puedo dejar de compartir un ítem que es el espíritu que el bartender le pone al trago. El bartender le va a dar ese valor agregado siendo atento, simpático, preparando algún truco con la botella o de magia. Ese extra hace que el cóctel sea especial”.

Más info: @diego_mingo13