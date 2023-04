 Un policía "tiktoker" sanjuanino quiere entrar a Gran Hermano: mirá cómo se presentó

"A los 17 años me fui a Buenos Aires, estuve en el Ejército. Viví muchas cosas malas y también buenas, cosas que pueden llegar a interesarle a la gente y que puedo contar dentro de la casa. Me pasaron muchas cosas y por eso me volví a mi provincia y me formé como policía", agregó en su presentación.

“Estoy orgulloso de mi trabajo, al que respeto muchísimo. Pero creo que nunca es tarde y nada me imposibilita a hacer un casting e ir por nuevos caminos, probar otra suerte. Los sueños están para hacerlos realidad”, reflexionó.

Según se puede ver en su cuenta de TikTok, Marce o Chelo, como lo llaman sus conocidos, durante la emisión de Gran Hermano 2022 subió muchos videos sobre el reality.

Mirá su presentación: