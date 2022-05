Una vez más, la Justicia sanjuanina oyó a un niño para definir con quién dejarlo

"Este fallo tiene la novedad de que está por un lado la mamá que ha formado pareja y el niño tiene muy buen vínculo con la pareja de la mamá, él tiene una rutina en la cual la participación de la pareja de la mamá es muy importante en el orden y realización de sus actividades, tiene mucha colaboración esta mamá de su pareja. Y el niño también tiene muy buen vínculo con el papá. El papá es una persona presente que también quiere participar de las actividades de su hijo y es un proceso que tiene mucho tiempo. Más allá de la diferencia de los padres que se han visto en el expediente, uno puede inferir el buen vínculo del niño con ambos progenitores como así también la preocupación de los padres por acompañar el proceso de crianza. Lo escuchamos al niño con acompañamiento del asesor y el niño fue muy claro: él quiere mantener su rutina, su actividad. Su centro de vida está dividido entre la casa de la mamá y su pareja y la casa del padre. El padre planteó que él es su padre, que no le parecía correcto que el tiempo que no estuviese la madre el niño continuara viviendo con la pareja de la madre. Nosotros entendimos que podíamos respetar el deseo, ese deseo no lo pone en riesgo, todo lo contrario, es mantener su rutina, sin dejar de valorar el compromiso y la presencia del padre en la crianza. Eso hemos resuelto. Que la actividad o centro de vida del niño no se vea modificado ya que la pareja de la madre puede garantizar que el chico mantenga su actividad", resumió el magistrado, en diálogo con Tiempo de San Juan.