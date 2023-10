Un año sin el "Perfume del gol" sanjuanino: el recuerdo de su hijo, compañero y amigo

El viernes 21 de octubre del 2022 no fue un día más para el periodismo y el deporte de San Juan. Hace un año, fallecía el emblemático locutor Mario Castro , quien dejó un fuerte legado en los dos ámbitos y que su hijo, el también periodista deportivo Maximiliano Castro, lleva con orgullo.

“Siempre lo recordamos con mi hermana. Nos cuesta terminar con el duelo”, dijo. Por este hecho, visita su tumba con bastante frecuencia, aunque su cuerpo no esté allí: “Aprovecho y hablo con él”.

El joven no dudó. Su padre fue su amigo, jefe y socio. “Hicimos una relación hermosa. Ojalá la tenga con mi hijo Luca”, mencionó.

"Siempre fue el primero en criticarme cuando hacía las cosas mal y el primero en felicitarme cuando las cosas marchaban bien", dijo Maximiliano Castro, quien es el jefe de deportes de la emisora radial Estación Claridad.

También rememoró otros detalles de su relación. Por ejemplo, cuando se “mandaba alguna macana”, Mario era el primero en saber sobre dichas situaciones.

La excelente relación de papá e hijo aumentó cuando se convirtieron en colegas. Pese a ello, el camino no fue fácil para Maxi. “Me mandaba a canchas para realizar coberturas para Vértice Deportivo. Cuando terminaba el partido, grababa entrevistas a protagonistas. Al momento de llegar al estudio, me decía: “Esta nota no sirve””, afirmó.

El accionar de su jefe le generaba mucha bronca: “Me comía el partido y la hora del programa y nunca pasaba mis notas. Terminaba llorando”.

a90bd8e1-bad2-4498-8c69-478144155fb2.jpg Una foto de las cientas de coberturas que realizaron juntos.

Pero todo lo ocurrido sirvió para que Mario confirmara el futuro de su hijo: quiera dedicarse al periodismo deportivo. “Me enseñó a no quemar etapas”, dijo.

Tiempo después, y cuando Maxi quiso apostar por el relato, también lo aconsejó y acompañó a las canchas de clubes de hockey sobre patines. Le dio tips como “no grités tanto”, “bajá un cambio” o “no parezcas un lorito”.

Aunque también recordó que en varias transmisiones lo corrió. A Maximiliano no le gustaba hacer estudios en la carrera de ciclismo. Acto siguiente, su padre le pedía que se vaya y sus compañeros se mataban de risa.

¿Hijo de…?

Cuando la carrera del Castro junior iba en ascenso, sus colegas lo llamaban de otros medios para trabajar. ¿Cuál era el motivo para seducirlo? “Me expresaban que no iba a aprender a su lado”. Ellos creían que por ser “hijo de…” era todo muy fácil.

“Me criticaban por la relación padre-hijo, pero supimos diferenciarla. Era un consejero permanente”. “Me criticaban por la relación padre-hijo, pero supimos diferenciarla. Era un consejero permanente”.

También tuvo posibilidades de irme a Uruguay o a Rafaela, pero disfrutaba estar con su maestro. Mucho más en los últimos años. “Amo la radio por la confianza que generé con mi padre”, dijo.

Las cuentas pendientes y el homenaje que no fue

El tiempo impidió que Mario y Maxi vivieran, trabajaran y disfrutaran juntos los mundiales de fútbol de Qatar y de las tres categorías de hockey sobre patines en San Juan del año pasado. Además, se sumó que Argentina salió campeón en todas las citas.

Más impotencia le dio por los mundiales de hockey sobre patines: “Planificamos todo, pero él sentía que sus pulmones no daban más. En algunos momentos, me tomaba de la mano y decía: ‘Encará el mundial porque trabajamos mucho’”.

971d32e8-a601-43d9-a9ae-285a37ca94d1.jpg Abuelo y nieto. Mario Castro junto con el hijo de Maxi, Luca.

También quedó pendiente un homenaje. La idea de la organización mundialista era que Mario relatara el último partido de Argentina en la categoría senior de la fase de grupos para todo el estadio Aldo Cantoni.

Pero Castro padre tenía muy en cuenta los problemas de salud que lo aquejaban. Además de los pulmones, a él le costaba ver con exactitud las jugadas y los protagonistas. Generaba mucha inseguridad en él. Por este motivo, su hijo propuso acompañarlo para que relatara el cotejo.

El alumno, ¿superó al maestro?

“No le puedo atar ni los cordones”, respondió contundentemente Maxi. ¿Por qué motivo? Destacó su timbre de voz, sus pulmones y su visión.

Un punto muy a favor de su padre: el léxico gsnado tras páginas y páginas de lecturas de revistas El Gráfico: “Prácticamente, no repetía ninguna palabra. Eso a mí me cuesta mucho”.

“Creo que nunca superaré a mi papá”, reafirmó.