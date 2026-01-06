Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno

El rafting, una de las actividades preferidas de los turistas que se puede realiza en distintas zonas de San Juan, como es el caso de Calingasta (foto).

Con el inicio del año y la temporada de verano en marcha, San Juan comienza a delinear el panorama turístico de enero. Según los primeros relevamientos oficiales, la ocupación hotelera muestra un comportamiento dispar entre los departamentos, con algunos destinos que ya registran altos niveles de reservas y otros que avanzan de manera más gradual. Aun así, la diversidad de propuestas, las fiestas populares, el turismo aventura y las campañas de promoción generan buenas expectativas para el desarrollo del mes.

Para elegir El listado de actividades al aire libre que propone Turismo a los sanjuaninos para disfrutar el verano

Crecimiento en 2025 Turismo en San Juan: el llamativo dato que marca tendencia en torno a los visitantes que llegan a la provincia

La secretaria de Turismo de la provincia, Belén Barboza, explicó a Tiempo de San Juan que, el mes recién comienza y que todavía se están realizando relevamientos sobre ocupación y reservas. Sin embargo, señaló que hasta el momento la situación es heterogénea y varía según cada departamento. En ese contexto, destacó que Calingasta e Iglesia presentan un muy buen desempeño inicial.

Barboza remarcó, además, la importancia del turismo interno, con una fuerte presencia de sanjuaninos que eligen vacacionar dentro de la provincia. A esto se suma el impacto de las campañas de promoción realizadas fuera de San Juan, cuyos resultados comienzan a observarse progresivamente. “Estamos trabajando fuertemente en ese sentido, ahora por ejemplo estamos en la Costa, y estos son resultados que se van a ver más adelante”, indicó.

image

La funcionaria también resaltó el posicionamiento logrado a nivel nacional a partir de las campañas protagonizadas por Darío Barassi, sumado a la apuesta por las fiestas departamentales, como la Fiesta de la Semilla y la Manzana en Iglesia y la Fiesta del Ajo en Calingasta, además del fuerte desarrollo del deporte aventura en la provincia. “Este combo nos genera buenas expectativas. Hay departamentos que están muy bien y otros no tanto, pero confío plenamente en que enero va a ser muy bueno para San Juan en materia turística”, afirmó.

La situación, departamento por departamento

Calingasta

La directora de Turismo del departamento, Emilia Bigi, informó que se está realizando el relevamiento con los distintos prestadores turísticos y que, hasta el momento, la ocupación y las reservas para los próximos días rondan el 50 por ciento. No obstante, aclaró que se registran numerosos casos de turistas que llegan sin reserva previa y alquilan alojamiento directamente en el lugar.

En ese sentido, explicó que muchos visitantes arriban al departamento, se informan sobre las actividades disponibles y deciden extender su estadía por varios días. En promedio, las familias permanecen entre cuatro y cinco noches.

image

Barreal continúa siendo la localidad más elegida por los turistas, desde donde se organizan recorridos por distintos puntos del departamento. Entre los sitios más visitados se encuentran el Parque Nacional El Leoncito, la Pampa de El Leoncito, el Cerro de los Siete Colores y El Alcázar.

image

Las actividades al aire libre como rafting, cabalgatas, trekking y carrovelismo son las más demandadas, junto con las propuestas de alta montaña. Además, Calingasta forma parte del programa del Pasaporte Sanmartiniano, lo que atrae a un importante flujo de visitantes.

image

Quienes deseen informarse sobre las actividades pueden ingresar a www.calingasta.tur.ar o acercarse a las oficinas de Turismo ubicadas en Barreal, en el Centro Cultural de calle San Martín, y en la entrada del departamento, en la estación de servicio del ACA. Los horarios de atención son de 9 a 21.

Iglesia

Desde el departamento, la encargada del área de Turismo, Fany Pernas, aseguró que para este fin de semana, durante el desarrollo de la Fiesta de la Semilla y la Manzana, esperan alcanzar el tope de ocupación en la mayoría de las localidades. Además, anticipó que los buenos niveles de reservas se mantendrán durante enero, febrero y marzo.

image

Uno de los principales atractivos es el Dique Cuesta del Viento, que presenta niveles de agua superiores a los de temporadas anteriores, lo que permite la práctica de todos los deportes náuticos disponibles en el lugar. “Estamos alrededor del 80 por ciento de reservas para enero y creemos que febrero y marzo también serán muy prometedores”, señaló Pernas.

image

Más allá del dique, el departamento ofrece salidas a la montaña, trekking, rafting y kayak en el río, visitas a la Reserva San Guillermo, turismo rural, eventos culturales y propuestas de turismo religioso.

image

Para conocer más información sobre alquileres, servicios y actividades, los interesados pueden ingresar a turismoiglesia.com o acercarse a alguno de los cinco centros de informes turísticos del departamento, ubicados en Rodeo, Angualasto, Tudcum, Villa Iglesia y Las Flores. Todos funcionan diariamente de 9 a 19.

Valle Fértil

El titular de Turismo del departamento, Marcos Carrizo, indicó que aún se están realizando las últimas consultas para contar con datos precisos sobre ocupación y reservas. No obstante, señaló que hasta el momento se observa un panorama mixto, con algunos complejos que ya están recibiendo visitantes y otros donde la llegada de turistas se presenta más demorada.

Entre los espacios más visitados en estos días, se destaca el Río Las Tumanas, que cuenta con un importante caudal debido a las recientes lluvias. También se concentra una gran actividad en el Dique San Agustín y en el camping del departamento.

image

Por otro lado, Carrizo adelantó que Valle Fértil iniciará una campaña de difusión para atraer visitantes a través de una promoción que se desarrollará en el Festival de Jesús María, en Córdoba. El departamento participará junto a emprendedores locales, quienes llevarán artesanías como jabones elaborados con aromáticas, llaveros de cuero e imágenes de dinosaurios realizadas con piedras. La iniciativa busca difundir la identidad local y, al mismo tiempo, impulsar a los artesanos y emprendedores del departamento.