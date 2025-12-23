martes 23 de diciembre 2025

Con Dale Q' Va a la cabeza, la grilla de artistas que se presentarán en la Fiesta de la Semilla y la Manzana

Como todos los años, el festival se realizará en el Predio Los Manantiales, a lo largo de dos jornadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Al ritmo del cuarteto y el folclore llega la 38º edición de la Fiesta de la Semilla y la Manzana, en Iglesia.

Al ritmo del cuarteto y el folclore llega la 38º edición de la Fiesta de la Semilla y la Manzana, en Iglesia.

El Predio Los Manantiales, en Iglesia, comienza a latir distinto cuando enero se asoma en el calendario. El aire se llena de expectativas, de reencuentros y de música, porque una vez más la Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana Iglesiana vuelve a encender el corazón de Rodeo con dos noches que prometen ser inolvidables.

La edición número 38 de la celebración ya tiene fecha y protagonistas. El viernes 9 y el sábado 10 de enero, desde las 20 horas, Iglesia celebrará su identidad, su cultura y su gente en un festival que combina tradición, emoción y grandes espectáculos en vivo.

La primera noche, el viernes 9 de enero, será a puro baile. El escenario explotará con la energía de Dale Q’ Va, que llegará para hacer vibrar al público con su cuarteto festivo, acompañado por Llokallas, en una velada pensada para no quedarse quieto y arrancar el fin de semana con ritmo bien arriba.

El sábado 10 de enero, en cambio, la propuesta girará hacia la emoción y la raíz folklórica. Cristian Herrera y Aire Mansero serán los encargados de ponerle voz a las tradiciones, en una noche donde la música se mezcla con la historia y el sentir del pueblo iglesiano.

Pero la fiesta no se vive solo frente al escenario. Como cada año, el Predio Los Manantiales será un punto de encuentro para disfrutar del patio de comidas, con sabores regionales que cuentan su propia historia, y de la feria artesanal, donde el talento local se hace presente en cada creación. A esto se sumarán las academias de danza y la actuación de artistas locales, que completan una grilla pensada para toda la familia.

image
image
image
image
