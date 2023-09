Tristeza por Fabricio, el sanjuanino que murió tras caer de su moto

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcintia.trigo.140%2Fposts%2F1245467399477060%3Fref%3Dembed_post&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu

"Anoche (en referencia al último jueves) me quedé con tus hijos para que salieras. Si hubiese dicho que no podía, capaz no salías. Me siento muy mal. Qué dolor tan grande (...) Te amamos, Negro. Gracias por todo", fue otro mensaje que circuló en las redes sociales.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmarianelly.barboza%2Fposts%2F2634948589985829%3Fref%3Dembed_post&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu Fabricio Ariel Vea anoche me quedé con tus hijos para q salieras me preguntó si te ubiece dicho q no podía capas no... Publicado por Maria Nelly Barboza en Viernes, 29 de septiembre de 2023

El caso

Todo indica que el conductor del rodado perdió la estabilidad y al caer se golpeó muy fuerte contra el asfalto. Golpe que le quitó la vida de inmediato.

El hombre fue identificado de inmediato porque tenía el DNI entre sus pertenencias. Se llamaba Fabricio Ariel Vea, tenía 37 años y era oriundo de Rawson, dijeron altas fuentes judiciales. Los investigadores que estuvieron en la zona recolectaron datos y supieron que el damnificado estuvo en un recital.

Este siniestro fue por calle Tucumán antes de Larraín, en Trinidad, en el interior del Barrio Edilco. Según informaron fuentes judiciales, este hombre venía a bordo de su moto por calle Tucumán de Sur a Norte. Aparentemente perdió el equilibrio -solo-, cayó, arrastró unos metros y golpeó con su cabeza en el cordón.