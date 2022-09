Trekking en el Tres Marías: los peligros que convierten un circuito "sencillo" en mortal 

AdChoices PUBLICIDAD

La especialista explicó que el circuito puede hacerse por cualquier persona, siempre y cuando se tomen los recaudos necesarios para hacerlo ya que éste y todos los circuitos tienen sus complicaciones y la montaña nunca es la misma, cambia según el clima y muchos otros factores más.

Tres Marías.jpg Cerro Tres Marías

Respecto a las principales "trampas" del Cerro Tres Marías, Andrea explicó que "si bien el sendero común está muy bien marcado y señalizado, es muy fácil equivocarse de camino e irse a los senderos que son para aquellas personas que están mucho más preparadas"

Por otro lado, la presidenta del Club Andino Mercedario aseguró que "un resbalón puede ocurrir siempre, porque estás caminando sobre piedras. No es senderismo, es trekking y eso significa otra dificultad. Además, el Tres Marías es un circuito que está subestimado, no por que sea de baja dificultad quiere decir que sea sencillo. Tiene sus complicaciones y hay que reconocerlas antes de recorrerlo"

"Hay personas que cuando se enfrentan a esa inmensidad les da miedo, ataques de pánico, que no pueden continuar el camino o bajar, que es siempre la parte más complicada. Los senderos tienen como mucho 80 centímetros de ancho y eso hace que a muchos les de miedo, por eso no hay que confiarse, preguntar, informarse y tomar todas las medidas necesarias", expresó Andrea. "Hay personas que cuando se enfrentan a esa inmensidad les da miedo, ataques de pánico, que no pueden continuar el camino o bajar, que es siempre la parte más complicada. Los senderos tienen como mucho 80 centímetros de ancho y eso hace que a muchos les de miedo, por eso no hay que confiarse, preguntar, informarse y tomar todas las medidas necesarias", expresó Andrea.

La palestra del Ejército, el lugar donde murió Mariano Filardo

El circuito de Trekking del Cerro Tres Marías comienza en la base del Castillito y termina enfrente del Parque Faunístico. Eso quiere decir que si lo haces completo, como mínimo, tardás cinco o seis horas.

Tres Marías completo.jpg

El cuerpo de Mariano fue encontrado en una zona conocida como Palestra del Ejército y se encuentra ubicado detrás de la Cerámica San Juan.

Palestra del ejército.jpg Palestra del Ejército, la zona donde perdió al vida el operador

"Por lo que hemos podido constatar creemos que ha caído más de 30 metros y la muerte fue instantánea por que sufrió un fortísimo golpe en la cabeza. Pero con el resultado de la autopsia y el trabajo de los peritos seguramente más adelante se podrá saber con mayor precisión qué fue lo que le pasó", explicó Andrea.

Recomendaciones a tener en cuenta antes de hacer trekking

1. Ver el clima: es de suma importancia conocer a qué condiciones climáticas nos vamos a enfrentar. Sea cual sea el estado del tiempo hay que llevar agua, alimentos, una linterna y buen calzado.

"La linterna además de ayudar en caso de que se haga de noche, también sirve para hacer señales que son de mucha ayuda en caso de que se de un rescate. Respecto al calzado, nada de ojotas, gomones ni zapatillas de suela lisa. Hay que elegir un calzado que se aferre bien al camino", explicó Andrea.

2. Llevar abrigo: en caso de ir de mangas cortas llevar siempre una campera o una mangas largas en la mochila.

3. Buscar información en los puestos del Grupo de Prevención de Montaña (GPM).

La especialista explicó que tanto en el Tres Marías, como Punta Negra o en los circuitos más concurridos hay puestos de GPM donde se brinda asesoría y toda la información necesaria antes de hacer los circuitos. En caso de ser la primera vez que se desarrolla la actividad, también es recomendable informarlo a los agentes de GPM para que estén al tanto.

4. Descargar el mapa: dado que no hay buena comunicación ni conexión a internet es clave ir al circuito con el mapa ya descargado. También es de suma importancia avisar a amigos o familiares donde van a estar y cuánto tiempo piensan demorarse.

5. Ser consientes: "Todo aquel que decida realizar este tipo de actividad tiene que ser consiente de lo que está haciendo. De que los rescates se dan en caso de una emergencia, no por que se hizo de noche y no saben como volver. En caso de que eso suceda tienen que tratar de pasar la noche en el lugar, por eso es importante el abrigo y la linterna, y tratar de autoevacuarse con la luz del día. Si piden ayuda en la noche también ponen en riesgo la vida de los rescatistas. Eso que se dio hace un tiempo de que el Grupo Geras tuvo que rescatar a un grupo de 18 personas que se perdieron en el Tres Marías es una locura", expresó Andrea.

6. Si es la primera vez, ir acompañados de gente con experiencia.

La otra tragedia del Cerro Tres Marías

Valeria Gramajo era una apasionada del trekking y había ascendido en más de una oportunidad a la cumbre del cerro Tres Marías, pero en agosto del 2018 la mujer de 39 años perdió el equilibrio, cayó al vacío unos 30 metros y murió en el acto.

multimedia.normal.93c06e8492e57094.6d756a657265206d75657274652063657272726f2074726573206d61726961735f6e6f726d616c2e6a7067.jpg Valeria Gramajo

Valeria y José Luis Sánchez, la persona que la acompañaba, comenzaron el ascenso en medio de intensas ráfagas de viento que les generaba cierta preocupación, ya que los hacía tambalearse. Él iba adelante pero Gramajo lo superó para buscar un sendero alternativo para descender. Pero resbaló, perdió el equilibrio y cayó por un precipicio de unos 30 metros, hasta dar de lleno con su cabeza contra una roca.