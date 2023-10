Tras el accidente en el Tres Marías: 7 consejos para ir a la montaña de modo seguro

“Nosotros vivimos rodeados de montaña, pero poca gente la utilizaba para hacer deporte. Ahora, después de la pandemia, hemos notado que hay un boom, hay muchísima gente en los distintos cerros. Pero en muchos casos no se tiene en cuenta que esta actividad requiere una capacitación previa. Sumado a eso, esta actividad necesita de una reflexión personal que nos permita saber si realmente estamos capacitados. Y, por su puesto, lo ideal es hacerse un chequeo médico antes de encararla”, comentó Alfredo Morales, miembro del Club Andino Mercedario y guía de montaña sanjuanino.

En ese contexto, brindó una serie de consejos a tener en cuenta antes de realizar la actividad:

1- Subestimar la montaña es el peor error: aún cuando uno practica este tipo de deportes tiene que recordar los riesgos que implica y actuar en consecuencia. Esto es aún más importante cuando se trata de una persona que no tiene experiencia. El Cerro Tres Marías es complicado en este sentido, porque está cerca, se ve sencillo. Sin embargo, como cualquier montaña implica un desafío.

2- Buscar guías habilitados: hoy en día vemos que hay muchas personas haciendo trekking con grupos, que no están preparadas. Mucha gente puede conocer un camino, pero no todas las personas están capacitadas para llevar un contingente, no saben sobre primeros auxilios, cómo actuar en casos de emergencia, cómo poner en marcha un rescate. A esto sólo lo sabe hacer quien estudió para ser guía. Entonces, la clave es contratar un guía habilitado, para saber quiénes son, se puede consultar la página del Ministerio de Turismo (hacer click aquí).

3- Informarse sobre el lugar: aunque uno vaya con un guía y, más aún si uno va solo, siempre hay que saber claramente cómo es el lugar en el que se va a desarrollar el ascenso. Asesorarse sobre el sendero es básico, hay que tener en cuenta que, cualquier montaña es peligrosa.

4- Llevar el equipo básico: gorra, protector solar, dos litros de agua y ropa adecuada son infaltables. En este último caso, es importante tener en cuenta que si se va a hacer trekking siempre es mejor usar pantalones largos.

5- Tener en cuenta los elementos de comunicación: llevar el teléfono siempre con batería suficiente y tener a mano un silbato, son dos cuestiones ideales. En el caso del control del sendero, es importante saber usar las aplicaciones telefónicas que existen hoy en día. “Uno a veces sigue un camino que alguien compartió y si no lo sabe interpretar bien puede cometer graves errores”, destacó el guía.

6- Avisar siempre: antes de salir de casa para iniciar la actividad hay que avisar a algún familiar o a alguna persona del entorno qué cerro se va a escalar, por dónde y el tiempo estimado de regreso. Además de eso, se debe indicar a esa persona a quién llamar y cómo actuar en caso de que el regreso se demore.

7- Evitar la noche: nunca escalar de noche solo y, en caso de hacerlo acompañado, llevar todos los elementos necesarios, incluidas linternas.