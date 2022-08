Terremotos, caídas y entrevistados 'en cualquiera': los bloopers de la TV sanjuanina

Como todos los 12 de agosto, se celebra el Día de los Trabajadores de la Televisión. La fecha tiene una curiosa historia ya que fue instaurada por el Papa Pío XII en 1958. El pontífice declaró este día luego del de Santa Clara de Asís. Es que la historia cuenta, que ella estaba enferma y no pudo salir de su casa para asistir a misa pero Dios le dio una visión de la Eucaristía en su convento, en tiempo real, una especie de “televisión espiritual”.

En este día especial para la TV, Tiempo de San Juan recolectó un par de bloopers que van a quedar en la historia de la televisión sanjuanina . Desde terremotos, hasta entrevistados perdidos. No te lo podes perder.

"Esto es un terremoto"

Cómo no empezar por este momento que se volvió viral en todo el mundo. El video original, circulando en todos lados, suma más de 10 millones de visitas. El protagonista, el querido y recordado Marcelo Yacante que falleció en 2017.

Acompañado por la periodista Daniela Pinardi, estaban a punto de empezar con el noticiero vespertino de aquel año en Telesol . Antes de escuchar “aire”, el piso comenzó a moverse. Un terremoto de 8,4 grados Richter en Chile se sintió fuerte en San Juan. Pese al movimiento, los periodistas actuaron correctamente y no sembraron pánico en los televidentes. En un momento, Pinardi se levantó de su lugar y quien quedó frente a las cámaras fue Yacante. Lo demás, es una historia viral.

El día que el temblor de Chile sorprendió a Daniela Pinardi y Marcelo Yacante

¿Maradona, quién es?

El 25 de noviembre de 2020 el mundo conoció la noticia de que el mejor jugador de la historia del fútbol había muerto. Si bien, millones de argentinos lloraban a Diego Armando Maradona, el periodista de Canal 8, Luciano García, se topó con los menos indicados.

Ante la pregunta en vivo, de cómo tomaron la muerte del Diez, los entrevistados respondieron: “No me gusta el fútbol”, "No estoy muy interesado en el tema del fútbol", "No somos muy fanáticos del fútbol, así que...". El video cuenta con más de 2 millones de visitas. Aplausos para el notero, que la remó en dulce de leche.

https://twitter.com/Sanguchettti/status/1331692871162998785 Somos lo mejor del país! pic.twitter.com/sbpdxKxAcn — Sanguchetti (@Sanguchettti) November 25, 2020

¡Eso es amarilla, juez!

Faltaban pocos días para que la Copa Diego Maradona se jugará en el Estadio Bicentenario. Es por eso que el periodista deportivo, Alejandro Lopez, se encontraba allí en vivo. Su tarea fue ir brindando datos sobre las refacciones del campo. En el estudio los periodistas Marcela Podda y Gustavo Toledano le pidieron “un pique cortito” al cual el conductor de Alto Voltaje accedió.

Corrió, el césped estaba húmedo y terminó tendido en la cancha. “El calzado no era el adecuado”, dijo .