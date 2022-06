Tensión en la puerta de la escuela donde se intoxicó un alumno: la respuesta de las autoridades

Aunque la autoridad pidió no brindar declaraciones , dio a entender que, al tratarse de un caso de urgencia, inmediatamente se puso en contacto con autoridades del Ministerio de Educación para que intervengan en el caso. Comentó que la supervisora de su área se hizo presente en el establecimiento y que a partir del minuto cero de ocurrido el peligro momento, todos los procedimientos quedaron a cargo de las autoridades ministeriales.

DSC_0069.JPG

Luego de su escueta y prácticamente nula declaración, la directora ingresó al establecimiento al toque de timbre. Es la puerta de ingreso se encontraban algunas madres alarmadas por la situación que transcendió en los medios de comunicación de la provincia en la mañana de este miércoles y una de ellas, quien prefirió no dar su identidad por razones personales, expresó su preocupación a este medio: “Esta no es la primera vez que suceden este tipo de cosas. Mi hijo que va a segundo año me dijo que los chicos de los últimos años son los más complicados, sobre todo en Facebook donde se enteran los chicos de todo” dijo notablemente preocupada la mamá.

Por otra parte, mencionó la falta seguridad en el ingreso y salida de la institución. Los escasos patrullajes policiales en la zona que, rumoreaban entre dientes los vecinos, parezca que sea una “zona liberada”.

Escuela chico intoxicado en Rawson

El caso hasta el momento

Fuentes allegadas indicaron que funcionarias del área se reunieron con los padres de los estudiantes que estarían involucrados en el episodio y que Gabinete Técnico Interdisciplinario abordará a los menores implicados.

Acorde pudo saber Tiempo de San Juan, por el momento la justicia ordinaria no intervino en lo sucedido, como tampoco la Asesora de Menores, jueces o fiscales de la Justicia Penal de la Niñez. Incluso, algunas fuentes apuntaron que, de radicarse una denuncia en la Policía, ninguna de las dependencias judiciales nombradas tomaría intervención, puesto que por tratarse de drogas, quien tendría competencia sería la Justicia Federal.

No obstante, por ahora, la situación se maneja entre los directivos y autoridades de Educación.