Taxistas sanjuaninos en alerta por el faltante de neumáticos y una "picardia" para zafar

“Si sigue este faltante los choferes no van a poder pasar la desinfección e inspección de los vehículos”, precisó el secretario general del Sindicato de Peones de Taxi de San Juan, Gustavo Gómez . Pasar por dicha habilitación es un requisito que tienen que poseer los taxistas para poder realizar su trabajo con tranquilidad.

Gómez indicó que dicho problema viene desde hace unos meses atrás. Reiterando que es una complicación pasar el control y verificación de documentación a taxis y remises, que se hace una vez al mes en la Terminal de Ómnibus. También, la Revisión Técnica Obligatoria que los taxistas hacen cada 6 meses.

“Si se compra es de dos cubiertas por mes o hasta una. Algunos taxistas andan con cuatro porque ya utilizaron la de auxilio y ahora le es imposible conseguir una nueva. Entonces van a la inspección y les retienen los papeles para el transporte de pasajeros”, añadió el secretario del sindicato.

Si los taxistas hacen el control y no pueden pasarlo por culpa de las cubiertas, se les retiene la habilitación para transportar pasajeros por 15 días. Esto para que logren buscar una solución. “Varios se encuentran en esta situación y van a gomerias. A Veces no están las que necesita y no pueden trabajar”, finalizó Gustavo Gómez.

La picardía

Varios taxistas consultados por Tiempo de San Juan explicaron que por la situación algunos optaron por prestarse las cubiertas para lograr pasar los controles mensuales. De igual manera, esto no se repite mucho a la hora de pasar por la Terminal de Ómnibus.

Dicha “trampita”, se repite más a la hora de hacer la Revisión Técnica Obligatoria. Hasta explicaron que existe una especie de grupo que alquilan las cubiertas para lograr pasar la revisión.