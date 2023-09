Sigue la novela de UBER: la empresa insiste con que puede operar en San Juan

Hensel fue taxativo: "lo único que conocemos con relación a Uber es lo que ha salido en los medios de comunicación. No ha habido ninguna presentación ante la autoridad de aplicación de las normas que rigen el transporte en la provincia de San Juan, que somos nosotros, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Transito y Transporte. Así que, digamos, no ha habido ni ninguna solicitud, ningún expediente".

Según el funcionario uñaquista "no sabemos cuáles serían las movilidades que prestarían este potencial servicio. No sabemos qué seguros se contratarían para poder proteger al que vamos a trasladar. Así que, hay un montón de cosas pendientes".

¿Esto quiere decir que Uber no está autorizados para operar en la provincia? "Vivimos en una sociedad donde todavía hay reglas, hay normas, hay leyes. Y bueno, nosotros, por ejemplo, si tuviésemos que instrumentar un sistema de mototaxi o de Uber, deberíamos modificar nuestra legislación. Esta es la realidad. Entonces, lo que corresponde es cumplir con las normas. Y donde hay vacíos legales, hay que resolverlos", analizó el ministro.

Por su parte, desde el Sindicato de Conductores de Taxis, Walter Ferreri, aseguró que se había presentado en conjunto con el Gobierno una cautelar para evitar que Uber desembarque en San Juan. No obstante, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, aseguró que "no hay por el momento absolutamente nada" en ese sentido.

Uber insiste

El que salió a hablar desde la compañía es Juan Labaqui, director de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur. Explicó este martes, en diálogo con Radio Sarmiento, que "desde la semana pasada se inició el proceso de registro en San Juan para quienes estén interesados en manejar con la aplicación. Y ese es el paso previo para que esté disponible la aplicación a usuarios en San Juan. La aplicación siempre ha estado disponible. De hecho, hay muchísimos sanjuaninos que ya la han podido usar. No la han podido usar en San Juan aún, pero sí la han podido usar en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires o fuera del país, en muchísimas ciudades del mundo. Lo que estamos diciendo es que puede estar disponible también para el lado de los conductores, es decir, para quienes quieren generar ganancias".

El vocero de Uber salió al cruce de Hensel: consultado sobre si la empresa necesita legislación aprobada en cada provincia donde llega, dijo que "eso no es así. De hecho, hoy con regulación específica, que es lo que de lo que estaríamos hablando para que sea aplicable el caso de Uber, existe en Mendoza, en Corrientes, en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en distintas localidades. Y hay otras discutiéndose, como son los casos de Bariloche, Río Grande y Mar del Plata. Hoy están discutiendo regulaciones también".

Y sostuvo que "cuando no hay una regulación específica, lo que corre son las normas a nivel nacional, que igualmente corren porque regulan aspectos que son nacionales, como es toda la parte contractual entre un conductor y un usuario, y toda la parte de seguros que aplica tanto a usuarios como a conductores. En este caso lo que establece es una póliza que es del lado de la plataforma, es una póliza de Uber, la que corre en todos los viajes".

Para Labaqui "no hay una legislación hoy que aplique, porque en Argentina las regulaciones tienen que ser de carácter específico sobre la actividad, es decir, que existe una legislación de taxi o una regulación de taxi aplica solamente a los taxis, que existe una regulación de remis aplica solamente a los remises, entonces no hay una regulación específica para todo lo que es viajes compartidos o viajes de plataforma, que es lo que sí ha ocurrido en Mendoza, en Corrientes Tax, que yo mencionaba hace instantes. Entonces, no hay ningún requisito adicional, porque no hay regulación que lo exija".

Por otro lado, consultado sobre cuántos choferes se anotaron en San Juan, el vocero afirmó que no lo tiene cuantificado pero que sí ya tienen interesados en la provincia.