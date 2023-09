Uber en San Juan: porqué no solicitaron autorización, la demanda de choferes y cuándo se lanza

Tiempo de San Juan dialogo con Juan Labaqui, director de comunicaciones de Uber Cono Sur, quien aseguró que el arribo de la aplicación en la provincia no solo no viola ninguna reglamentación, sino que, además, no es necesario que cuenten con la autorización de la autoridad de aplicación que regula el servicio de transporte, es decir, de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

image.png

“Antes de hacer cualquier anuncio revisamos la parte regulatoria a nivel nacional, provincial y local. En el caso de San Juan, no hay regulación específica que afecte la actividad que realizamos. No es que haya una mala intención, sino que no hay una regulación que tenga impacto sobre la actividad. No hay donde presentarse para esto”, señaló.

El motivo que dan desde la empresa es que Uber presta un servicio de intermediación, permitiendo que dos partes celebren un contrato. “Lo que hace la aplicación es permitir que las dos partes se conecten. Cuando el usuario abre la aplicación y pone un destino, ve un menú de opciones que se eligen y confirman. Se hace la solicitud de viaje y lo que sucede ahí es que la oferta les aparece a los conductores conectados en condiciones de hacer el viaje. El conductor puede aceptar o rechazar. La plataforma no asigna un conductor ni le pide al conductor que haga algo”, remarcó Labaqui.

Por otro lado, aseguró que, si son convocados por la provincia, desde la empresa hay voluntad para dialogar, pero al menos hasta el momento de la comunicación con este medio no habían recibido ningún tipo de contacto de parte del Ministerio de Gobierno o de la Secretaría de Tránsito y Transporte, pese a que las autoridades del área confirmaron en rueda de prensa en la mañana de hoy que Uber no está habilitada para funcionar en San Juan. Previamente lo habían hecho por medio de un comunicado.

image.png

Para el Gobierno de San Juan, Uber no puede operar en la provincia

El miércoles la empresa compartió un comunicado informando que arribará en la provincia pronto, lo cual despertó no solo la molestia de taxistas y remiseros, sino que desde la Secretaría de Tránsito y Transporte informaron que Uber no cuenta con la habilitación para poder operar.

En rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, aseguró que desde la empresa no hicieron ninguna presentación formal ni solicitud para prestar el servicio. “No sabemos cuáles serían las movilidades que prestarían este potencial servicio, qué seguros se contratarían para proteger a quien se va a trasladar. Hay un montón de cosas pendientes”, dijo.

image.png

En la misma sintonía se expresó el secretario del área, Jorge Armendáriz, quien en declaraciones radiales aseguró: “Sabemos cómo actúa esta empresa, por lo general desembarca sin solicitar ningún tipo de autorización. Ayer hice un sondeo en el país, y en algunos lugares se instalaron sin tener autorización”.

Por otro lado, señaló: “Si Uber opera en San Juan sin autorización, habrá sanciones. Si tuviera la intención de trabajar en la provincia, se tendría que haber arrimado o informado bien. No sé si hay representante en San Juan o si fue un comunicado para conocer cómo reacciona el mercado”, dijo en Estación Claridad.

En el medio, los taxistas y remiseros solicitaron una audiencia con el Gobernador, quien prometió reunirse con ellos, para evitar que la empresa se instale en la provincia, debido a que consideran que sería una competencia desleal, poniendo en riesgo las actuales fuentes de trabajo.

Los conductores sanjuaninos, interesados en sumarse a Uber

Labaqui aseguró que, en un primer pantallazo, teniendo en cuenta que el anuncio del arribo de Uber fue el miércoles de esta semana, ya hubo interés de parte de conductores sanjuaninos. Esto lo miden en la cantidad de cuentas creadas. “No tengo discriminado en lo que es ciudad o tipo de movilidad, es decir, si es para auto o moto, pero si hemos registrado interés. Esto fue hace dos días, es reciente”, aseguró.

image.png

Por otro lado, indicó que si bien hay cuentas creadas, se debe continuar con un proceso de registro, donde desde la empresa solicitan diferente documentación tanto del chofer como del vehículo, para corroborar que este todo en condiciones y dentro del marco de la ley.

¿Cuándo estará habilitada Uber en San Juan?

Conforme a lo que indicaron desde la empresa, en los lanzamientos recientes desde el comunicado hasta la puesta en marcha hubo una demora de entre cuatro a cinco semanas.

“Ojalá sean los mismos plazos, pero no puedo asegurar que sea así. Ojalá estemos en esos plazos, ese es el interés y el objetivo nuestro”, señaló Labaqui.

De ser así, conforme a la fecha del comunicado, sobre finales de octubre a principios de noviembre, de no mediar complicaciones, los sanjuaninos tendrán disponible la app, como sucede en muchas otras partes del mundo.