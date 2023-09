Uber anunció que se instalará en San Juan, pero en Gobierno no hay comunicación oficial

"En virtud de haber tomado conocimiento de que en la provincia de San Juan se está promocionando la instalación de un SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS y que se contrataría a través de La app UBER, EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE COMUNICAN A LA POBLACIÓN EN GENERAL QUE DICHO SERVICIO A TRAVES DE LA APP UBER, A LA FECHA no ha presentado solicitud alguna de autorización, no se ha identificado quienes serían los prestatarios, no han sometido a inspección a vehículos vinculados al servicio, no han presentado documentación alguna, ni seguros que protejan la integridad física de los potenciales usuarios", reza el comunicado transmitido este mediodía por el Ministerio de Gobierno.