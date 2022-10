Sepultura de mascotas, la curiosa tarea que lleva adelante un sanjuanino

“Durante varios años trabajé en una veterinaria, donde noté que existía la necesidad de algunas personas de poder sepultar a sus animales. Donde vivía en ese momento había un lote grande y le pregunté al dueño si no había problema de enterrarlos ahí y me dijo que no. Esto fue hace más de cinco años”, comenta Diego Soler, fundador de Eterna Amistad, el primer y único servicio de San Juan que ofrece sepultura para mascotas. La iniciativa fue tomando forma y cada vez son más los sanjuaninos que apuestan a esta modalidad.