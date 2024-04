Se viene un cambio en la Red Tulum que permitirá gastar menos y no tener que caminar de más

Por su parte, el director de Red Tulum, Maximiliano Luján, detalló que, “para esto, el lunes próximo llegará un grupo de personas de SUBE desde Buenos Aires, que permanecerá tres días en la provincia durante los cuales testeará el estado de las máquinas con el fin de incorporar la opción y capacitará al personal para su uso”.

Y agregó que, “si todo sale como lo planeamos, creemos que en dos o tres semanas el servicio podría ser lanzado”.

El funcionario destacó para finalizar que, “esta será una herramienta muy importante para los sanjuaninos que no tienen el sistema NFC en teléfono, que es el que se necesita para hacer la acreditación. Por un lado, les permitirá no tener que movilizarse a hacer la acreditación. Y, la mismo tiempo, les ofrecerá la ventaja de no tener que pagar el plus que, ilegalmente, se cobra en los kioscos por hacer la carga, que varía entre el 10 e incluso el 30 por ciento del importe que se carga a la tarjeta”.