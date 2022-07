Sanjuanina vendió su máquina de coser para comprar una nueva y aumentó casi 60 mil pesos en 48 horas

máquina de coser.webp La máquina que Rocío Rodríguez quería comprar y que subió de precio.

"Hoy me desperté con una emoción enorme porque estoy emprendiendo en un pequeño taller de costuras y hoy me entregaban $80.000 por la máquina que ven acá abajo vendida hace 5 días atrás porque necesitaba con urgencia una overlok de 4 hilos nueva para comenzar el emprendimiento, hoy me levanté y lo primero que hice fue entrar a mercado libre para comprar una overlok que ayer salía 110.000 hoy me dijo el vendedor, subió mil disculpa 168.000 sale ahora", explicó la joven en su posteo de Facebook.

Fue tal la angustia de Rocío que asegura que la presión le subió "a 17/10 en un rato". Es que a le faltaban nada más que 10 mil pesos para poder comprar esa máquina que necesitaba para trabajar pero en cuestión de horas ese monto se incrementó a 60 mil pesos más.

"Hago esto para que vean lo que es querer progresar en este país", cerró muy angustiada Rocío.

Su relato fue tan doloroso que se volvió viral y la joven dio una nota para TN. “La Overlock la necesito para hacer remeras. Ahora me quedé con la plata y con mucha impotencia, porque me quedé sin la máquina que tenía y tampoco puedo comprar la nueva. Lo que publiqué en Facebook lo hice de enojada, no pensé que se iba a volver viral”, dijo Rocío al medio porteño.

Sin embargo, la solidaridad de la gente pudo más y ahora le piden a la costurera sanjuanina su CBU para donarle dinero y que pueda juntar lo que necesita para comprar la máquina y seguir trabajando.

Mirá la publicación que se hizo viral: