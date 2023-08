Salud Pública se reunió con los médicos capacitados en EEUU que se sumarán al sistema provincial

En sede del Ministerio de Salud, la ministra Venerando acompañada por el secretario técnico, Dr. Juan Pablo Pacheco y la secretaria de Planificación, Dra. Alina Almazán, se reunieron con los Dres. Alejandro Mercado y María Sol Arancibia, quienes se formaron en Estados Unidos como médico neurocirujano y médica terapista, respectivamente, para formar parte del sistema de salud provincial.

La Dra. Alejandra Venerando agradeció a los profesionales por elegir San Juan para continuar con su profesión y por sumar al sistema de salud provincial especialidades que son tan requeridas por la población de San Juan, resaltando que se van a incorporar nueve profesionales médicos de diferentes especialidades, esto es, pediatría, terapia intensiva, neurocirugía, ginecología, psiquiatría, gastroenterología, entre otras.

“Esta respuesta es gracias a la convocatoria de profesionales médicos que se está comunicando hace unos meses, teniendo en cuenta el diagnóstico que se realizó en base al Plan Estratégico de Salud, donde uno de los ejes es el Recurso Humano”, señaló la ministra.

El Dr. Alejandro Mercado, médico sanjuanino que realizó su residencia médica en la ciudad autónoma de Buenos Aires y luego viajó a Estados Unidos a especializarse en cirugía compleja de columna vertebral y en cirugía de tumores, manifestó: “Durante la pandemia recibí una oferta de distintas universidades de Estados Unidos para poder seguir perfeccionándome y pude realizar mi especialización en cirugía de columna en Denver y la especialización en tumores cerebrales en Cleveland Clinic. Luego hice otra investigación en la Universidad de Cincinnati y la primera rotación fue en Clivell & Klin, con el objetivo de trabajar acá en la provincia de San Juan e intentar volcar todo lo aprendido durante estos años”.

El especialista indicó que “varias provincias nos brindaron distintas ofertas laborales, pero concretamente San Juan fue la propuesta más sólida y nosotros también analizamos más allá de la propuesta laboral, el desarrollo que ha tenido la salud en San Juan a lo largo de estos últimos diez años, ha sido tremendamente exponencial y eso genera confianza al margen de la formación académica que uno tiene”.

La Dra. María Sol Arancibia es de Buenos Aires, se recibió en la UBA y realizó su especialización en el Hospital Militar de Buenos Aires para luego realizar las subespecialidades dentro de la terapia intensiva en lo que es el cuidado del paciente neurocrítico en tres oportunidades. Dos en la Cleveland Clinic y una de un año entero en la Universidad de Cincinnati, en el Hospital Universitario.

“Estoy formada en cuidados críticos generales y las subespecializaciones en neurointensivismo; la idea es organizar y crear el servicio de neurocirugía junto con el apoyo de los cuidados críticos del paciente neurointensivo”, dijo la profesional.

“A diferencia de otras provincias que es muy difícil contar con unidades de terapia intensiva con más del setenta por ciento de los profesionales especialistas en terapia intensiva, San Juan reúne ese criterio. Tengo entendido que la mayoría de los médicos que trabajan en las unidades de terapia intensiva son especialistas y eso hace una diferencia muy importante en cómo evolucionan los pacientes, en cómo evolucionan los pacientes al final de su patología. No es lo mismo tener en una unidad de terapia intensiva médicos generalistas o que no hayan hecho terapia intensiva como especialidad, que tener todos o la mayoría de los médicos especialistas. En el desarrollo y la evolución de los pacientes se nota la diferencia, me voy a unir al equipo que ya está conformado”, finalizó Arancibia.

Actualmente la provincia cuenta con 164 centros de atención primaria distribuidos en la provincia, y 17 hospitales departamentales esto justifica el aumento en la cantidad de profesionales médicos que se desempeñan en el ámbito Público que según fuente REFEPS SISA registra los siguientes datos por año

Número de médicos según REFEPS