Ricardo Espinoza, el guía de trekking 'gratuito' al que le encanta compartir las bellezas de su San Juan

1.jpg Ricardo, en una de las tantas salidas con su grupo de compañeros/amigos por senderos sanjuaninos.

Después de haber servido al Ejército Argentino durante 34 años y 6 meses, Ricardo tiene por delante una nueva vida junto a sus 6 hijos y 2 nietos. Y tal vez hasta más tiempos para disfrutar de la naturaleza junto a las decenas de viejos y nuevos amigos con los que visita lugares impactantes de la Provincia.

Este hincha de Racing Club, que cumpliendo con su trabajo militar formó parte de misiones de Paz para las Naciones Unidas en Chipre y Haití, contó sobre sus comienzos en la montaña y dijo: “La actividad de trekking para mí nace después del 2002, cuando viene destinado acá a San Juan. Mi unidad era de montaña, entonces salíamos muy seguido a hacer varias actividades. Pude hacer también el curso básico de montaña estival y montaña invernal, donde saqué categoría ‘esquí’”.

4.jpg El pasado 30 de junio finalizó su etapa como integrante activo del Ejercito Argentino.

“Al tiempo unos amigos me invitaron a hacer un circuito acá en San Juan y me gustó relacionarme con otras personas. Ahí empezamos y ya no pude parar”, añadió el también fanático del pastel de papas.

Ante la consulta de qué destaca por sobre todo de esta actividad que le encanta, Ricardo lo contestó al toque y muy clarito: “Lo que más me gusta de esta actividad es conocer personas y hacerlas conocer lugares que nunca habrían imaginado que tenemos acá en San Juan”.

8.jpg

“No se cobra porque es una actividad muy bonita y yo considero que todas las cosas que nos hacen bien, como es disfrutar de la naturaleza, que te cuiden y volver a casa con las mejores energías, no se deben cobrar”, añadió el ex miembro del RIM 22, quien atesora entre sus sueños más profundos conocer Cuba.

Ricardo también dejó un mensajito para los que tiene ganas de sumarse a estos contactos pedestres con las montañas: “Por lo general salimos martes, jueves y los fines de semana, sábado o domingo. Eso con ‘Unidos por la Montaña’, que es nuestro grupo. Otras veces nos invitan otros para que los guiemos, por ejemplo ‘Trekking y palabras’”.

“Recomendamos el tema del calzado adecuado, una mochila en la que puedan llevar una remera o un abrigo, agua, una fruta, caramelos y pasas para que la persona tenga donde buscar energías”, añadió el ‘guía gratarola’ –tirando de lenguaje de entre casa-.

Por último, Espinoza se animó a confesar los lugares que más le gustan: “Hay varios, como ‘Juan Pobre’, ‘Sierras Azules’, el ‘Parkinson’. Hay uno nuevo que se llama la ‘Quebrada del Espinillo’, donde es bastante técnico. Ahí se puede hacer una pequeña trepada, nosotros ayudamos a la gente con sogas para que puedan escalar y se sientan seguros”.