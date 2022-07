Rescataron a una perrita en un estado estremecedor: piden ayuda para asistirla

"Gente quería comentarles que la perrita ya fue rescatada (...) Estaba como una bolsa de basura tirada sin poder moverse entre medio de toda la mugre que tira la gente, es lamentable lo que le hicieron no me explico cómo pueden hacer tanto daño con que necesidad llegar a esto ???", escribió Luciano en sus redes acompañando el mensaje con fotos y videos del momento en la que encontró a la perrita. "Gente quería comentarles que la perrita ya fue rescatada (...) Estaba como una bolsa de basura tirada sin poder moverse entre medio de toda la mugre que tira la gente, es lamentable lo que le hicieron no me explico cómo pueden hacer tanto daño con que necesidad llegar a esto ???", escribió Luciano en sus redes acompañando el mensaje con fotos y videos del momento en la que encontró a la perrita.

f768x1-313501_313628_5050.png

"Les pido por favor que nos ayuden con sus gastos, pedí tránsito voluntario pero lamentablemente nadie ofrece. No los podemos dejar morir es la triste realidad gracias a dios está en guardería, te pedimos ayuda para pagar su estadía no doy abasto de tantos casos que tengo", rogó Castro.

Para colaborar, los interesados pueden comunicarse al teléfono 264 508 8955, como así también podrán hacerlo quienes deseen adoptarla.