¿Qué pasó con el parador de Cuesta del Viento que iba a ser desalojado?

El conflicto surgido en el paradorPuerto de Palos, de la familia Lamanuzzi, que se encuentra en las inmediaciones del Dique Cuesta del Viento, Iglesia, se conoció en agosto del 2022, cuando la Dirección de Recursos Energéticos detectó que el espacio no cumplía la reglamentación vigente. Debido a las irregularidades detectadas, era potencial no solo el desalojo del lugar, sino también la destrucción del mismo. Tras una serie de presentaciones de parte de los administradores, la situación aún no se resuelve.