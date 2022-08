Los windsurfistas de Cuesta del Viento que van a ser desalojados se defienden

“Cuando llegamos a Cuesta del Viento no había nada, ni servicios ni turismo; y ahora quieren ´eliminar´ a los fundadores de la movida windsurfista que se generó después”. Felipe Lamanuzzi no puede ocultar su descontento con la resolución de Recursos Energéticos que los intima a cesar la explotación de la actividad náutica y a desocupar el terreno que habitan desde 2002. El propietario de “Puerto de Palos”, la playa en conflicto, dijo estar preocupado por los puestos de trabajo y turistas que podrían perderse si avanza el desalojo.

Lamanuzzi comentó que presentaron dos recursos para que el parador pueda seguir funcionando. Sin embargo, deberán tirar toda la construcción para evitar el desalojo: “Nos piden que tiremos todo abajo y que pidamos perdón. Antiguamente hemos presentado los planos y no tuvimos respuesta. No está claro cuál es la forma de construcción que pretenden. Ya desarmamos parte del parador, pero si no nos aprueban los planos no podemos seguir trabajando. Si la gente viene y acá no hay nada, sería un golpe e impacto muy grande y negativo”.

9f8eb69e-be9a-4b45-adea-9200d45e5241.jpg

Desde Recursos Energéticos habían informado que las razones de la medida de desalojo son la falta de documentación y la condición edilicia de Puerto de Palos, la cual no cumple con la reglamentación vigente, con instalaciones sanitarias y eléctricas precarias que infringen las reglas. “ Ellos dicen que la construcción es precaria, pero depende de cómo se lo mire. Es un lugar rústico y que está lleno todo el tiempo. Respecto a los papeles, presentamos documentación. Si bien nos faltan algunas cosas, nos comprometimos a ponernos al día”, agregó el cordobés.

Puerto de Palos es una de las playas fundadoras de la movida del windsurf en Cuesta del Viento. Según Lamanuzzi, por temporada reciben cerca de 800 deportistas. “Desde el año 2000 estamos apostando a esto. No contaminamos, no tratamos mal al turismo y volteamos las tapias como dicen. Y es un proyecto que se lleva adelante con plata genuina, de nuestro bolsillo, sin sponsors ni planes. En nuestra escuela tenemos trajes, velas, tablas e instructores; es una inversión muy grande. Es injusta la medida”.