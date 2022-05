Qué megaobra sanjuanina modificaron por pedido de la gente

WhatsApp Image 2022-05-27 at 9.28.02 PM.jpeg

En el plan general, ahora se está trabajando en la semaforización el cruce de República del Líbano, y quedan tres cruces por hacer. Con el nuevo serán 8 las intervenciones con semáforos en este corredor Norte - Sur. En todo lo ya trabajado, "se ha completado la reposición de lozas pero requieren de un período de endurecimiento de alrededor de 28 días, así que estamos esperando que adquieran la máxima resistencia. Este fin de semana es probable que se habilite hasta República del Líbano y quedan solo dos cruces más para terminar", indicó Magariños.

Los trabajos se iniciaron en octubre del año pasado, y se está en un 80% aproximadamente. El funcionario no descartó que esta reconfiguración de las obras generen alguna demora en los plazos de finalización previstos. "Vamos a confirmar la disponibilidad de semáforos que es lo que viene de afuera de la provincia", indicó. La obra se iba a terminar a fines de junio, pero con estos cambios es probable que el corte de cintas se extienda "unas semanas más".

El conector posee casi 4.000 metros de longitud, desde calle General Paz hasta RPN°149 o calle Doctor Ortega (Calle 4). Su diseño vial tiene un ancho de zona de camino de treinta metros, en coincidencia con el ancho que abarcaba la zona de vías del ex ferrocarril. La obra que se está haciendo consiste en la erradicación de las rotondas dispuestas en las intersecciones, reemplazándolas por un sistema de semáforos inteligentes (onda verde). Además, se prevé la incorporación del sistema de transporte público de pasajeros, para lo cual se construyen dársenas para colectivos y sector de espera.

Otra decisión basada en los vecinos

Quizá pocos sanjuaninos saben que la Dirección Provincial de Vialidad planea continuar hasta Pocito el Conector Sur. Esta segunda etapa va desde la Calle 4 hasta la Calle 11. Según Magariños, el proyecto para ejecutar esto está en la etapa final de desarrollo para también valorizar cuánto cuesta hacerlo, y en la medida que se consigan los recursos financieros se hará, aseguró.

Conector Sur: se viene la ampliación hacia Pocito

Estos 6 kilómetros se desplegarán mayormente donde no hay obstáculos ya que se aprovecharán terrenos donde antes había vías del ferrocarril. No obstante, apenas se empieza a ampliar este Conector, se encuentra con el barrio La estación y una lonja de una veintena de casas habitadas justo en medio de donde debe seguir el trayecto sureño. Sobre esto, el funcionario confirmó que sigue en pie la idea de no tocar para nada estas construcciones, es decir, no expropiar y lograr continuar lo vial "por los costados".

WhatsApp Image 2022-05-27 at 9.29.21 PM.jpeg El Conector Sur se ampliará usando la calle existente del Parque de Rawson.

Esto es, usando una calle interna del Parque de Rawson que se ubica unos metros hacia el Oeste. Así, desde arriba se verá como que el conector hace una "U" para evitar tocar las viviendas y luego vuelve la traza a la misma línea que tiene la actual.

WhatsApp Image 2022-05-27 at 9.43.32 PM (2).jpeg El barrio La Estación se ubica justo en medio del trazado del Conector hacia el Sur. La ampliación desviará la traza hacia el Oeste para evitar la expropiación de una veintena de casas.

"La variante que se ha elegido es por los costados, por los fondos del barrio y utilizando una calle que ya existe en el Parque, está subocupada entonces utilizaríamos ese espacio y algunos metros más", detalló a Tiempo de San Juan.

Agregó que esto debe conciliarlo la Provincia con el Municipio de Rawson pero que ya hay algunas charlas al respecto. Lo que se hará es ensanchar la callecita del Parque rawsino y darle la misma fisonomía que tiene el resto del Conector. "Quizá sin colectora, porque de colectora se usaría la calle existente que va por el medio del barrio La Estación, ya que tiene la función de ser un espacio para que los vecinos puedan moverse", apuntó.

Superado este dilema, se podrá seguir hacia el Sur usando los espacios de las vías. Por el momento no se requieren expropiaciones, aseguró el funcionario. "La intención sería tener el proyecto terminado, saber cuánto cuesta y a partir de ahí incorporarlo en un orden de prioridades que tienen los requerimientos de obras viales, lo que se define a nivel ministerial", afirmó. Pero la decisión política de continuar el Conector Sur está. "Si está el proyecto es una señal de que es así", concluyó Magariños.