Qué hay detrás del reclamo de los colectiveros autoconvocados de San Juan

image.png

Esteban Vázquez, quien se volvió un portavoz de los manifestantes, aseguró que se trata de una deuda por incremento atrasado. “El gremio no nos da respuesta, no nos atiende, y venimos al Gobierno porque creemos que estos casos, para esos aumentos, se manejan con subsidio y dan aumento a las empresas para poder hacer frente al reclamo de los trabadores. No tenemos dialogo con los empresarios porque ellos nos dicen que para eso están los delegados, y los delegados aseguran que no hay actas, pero nosotros tenemos las actas”, sostuvo el trabajador en medio del reclamo, enfatizando que, de no tener una respuesta, se accionaría con “una medida mayor, que sería parar el servicio”.

Los colectiveros autoconvocados aseguran que en las actas que ellos tienen con fecha 29 de mayo se establece el pago de $250.000 en tres cuotas y una de $100.000, pero sostienen que solo recibieron el pago de una sola cuota.

image.png Primera página del acuerdo al que hacen referencia los colectiveros autoconvocados

Un detalle no menor es que en la misma acta de mayo se establece una nueva fecha de audiencia para junio donde se analizarían los planteos realizados entre FATAP y UTA, donde el gremio solicitaba el pago de sumas no remunerativas para AMBA y el interior, pero el convenio no quedó firme en su momento.

image.png Ultima página del acuerdo al que hacen referencia los colectiveros autoconvodados

Ante esto, el secretario general del gremio que nuclea a los colectiveros de la provincia, Héctor Maldonado, sostuvo en declaraciones radiales que no existe tal deuda con los trabajadores. “Es un acta que se firmó con el AMBA, no se logró trasladar con el interior”, indicó en Radio Sarmiento.

De acuerdo a lo que explicó Maldonado, el acuerdo donde se estableció el pago de sumas no remunerativas se dio solo para los trabajadores de AMBA. “En la provincia no se debe nada”, enfatizó el secretario general de UTA.

Quien también se expresó al respecto fue el presidente de ATAP, Ricardo Salva, quien en dialogo con Tiempo de San Juan aseguró que no existe ningún tipo de atraso salarial. “De los acuerdos que se realizaron en San Juan se cumplieron todos como corresponde, tal cual se había acordado”, dijo.

image.png Los colectiveros autoconvocados concentraron en la Plaza España. Gentileza Diario El Zonda

Y continuó: “Lo que pasa es que hay acuerdos que se realizaron en AMBA que no son iguales a los acuerdos realizados en las distintas provincias del interior del país. El reclamo se tiene que hacer en torno a lo que se conviene en la provincia. Hay provincia como Santiago del Estero, por ejemplo, donde la semana pasada acordaron un salario de $735.000, cuando en AMBA, al igual que en San Juan están sobre el millón”.

El empresario fue contundente sobre el accionar que tendrán las empresas si se concretan las amenazas de paralización de servicio. Al respecto, dijo: “Si retienen el servicio, se arriesgan a medidas graves. Ellos están representados por el gremio, no pueden tomar medidas de ese tipo”.

Tanto Salvá como Maldonado coincidieron que el reclamo no tiene espacio en la provincia, donde se vienen realizando los esfuerzos desde el Gobierno para cubrir la falta de subsidio a nivel nacional y hacer frente al pago de salarios, costos de mantenimiento y contener el valor de la tarifa. Para ambos se trata de una cuestión de “política sindical”, sin entrar en detalles al respecto.