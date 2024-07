Qué famoso volvió a la Difunta Correa después de 30 años

Embed - Oficial Gordillo on Instagram: "GRACIAS Difunta Correa! ♥ Después de 30 años volví a la “Difuntita” ♥. Me acuerdo en los viajes desde Tucumán a San Juan con mi familia era parada obligada en el Santuario. Y yo le preguntaba q mi papá porque parábamos siempre y el me decía: “Porque hay que cumplirle a la “Difuntita” es bien milagrosa pero también cobradora, así que préndele una vela y cállate!”’ Jajajaja mi viejo querido Hoy vengo a agradecerte Difunta Correa los favores recibidos. GRACIAS ETERNAS! Siempre seré tu humilde devoto como lo fueron mis abuelos y mis padres @difuntacorreaoficial"

