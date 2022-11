Precios Justos en San Juan: ultimátum a 7 cadenas y la posibilidad de elevadas multas

En la tarde de ayer se llevó a cabo una reunión del Observatorio de Precios, con presencia de funcionarios del gobierno nacional y de entidades privadas, donde Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor de la Provincia manifestó que, en varias jurisdicciones, entre ellas San Juan, aun no estaba vigente el programa nacional de precios. “La semana pasada hicimos un relevamiento donde los diferentes gerentes a cargo de los supermercados y mayoristas nacionales nos habían manifestado que ellos no tenían las órdenes para implementar Precios Justos y esperaban que les llegara la cartelería. Esto lo expresé porque lo que se estaba manifestando en esa reunión era que ya estaba en vigencia, hace más de una semana y media, pero en San Juan esto no es así”, señaló el funcionario en dialogo con Estación Claridad.