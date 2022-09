Por una ley nacional, San Juan se puede quedar sin punta espalda

Desde hace unas semanas el Gobierno Nacional puso en marcha el sistema de comercialización de carne por troceo. Si bien es una normativa que fue sancionada en 2021 no ha sido aplicada hasta ahora pero a partir del 1 de noviembre comenzará a regir. “De darse, en San Juan perderemos la punta de espalda”, sentenció el abastecedor carnicero y empresario sanjuanino, Sebastián Parra.

Bajo la resolución Conjunta 4/2021 de los ministerios de Agricultura, Desarrollo Productivo y Trabajo, se busca que los trabajadores que abastecen a los frigoríficos no tengan que levantar 100 o hasta 120 kilos de carne sobre sus cuerpos. En base a esto, Parra hizo saber a Tiempo de San Juan que si bien no se ha hablado mucho sobre el tema, buscan que los trozos no superen los 30 kilos.