Núcleos húmedos, la apuesta habitacional que benefició a 10 familias pocitanas

La construcción comenzó en marzo de este año y está destinada a las familias más afectadas del barrio. "Dado que la mayoría de las viviendas del barrio no son antisísmicas, la idea principal fue construir un espacio seguro que contenga baño y cocina, conexión de red, agua y cloaca", dijo Eduardo Camus, referente del Frente Patria Grande en San Juan, y contó que la tarea fue llevada adelante por la Cooperativa de Trabajo 135, en convenio con la Secretaría de Integración Socio Urbana, dependiente del, hasta entonces, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ente estatal encargado de enviar los fondos para la obra. Cabe resaltar que los trabajadores de la Cooperativa son afiliados a la UTEP - Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular -.

"Todo comenzó hace aproximadamente cuatro años, cuando llegamos al Barrio Popular Alfonso XIII durante la Pandemia, y comenzamos a construir comunidad junto a los vecinos: ollas, merenderos y, sobre todo, el trabajo a lo largo y a lo ancho del barrio, de las Brigadas Educativas, que generaron mucha confianza con los vecinos, mucha voluntad de seguir adelante, de coordinar acciones y de poder organizar el barrio", destacó Camus.

A raíz de este acercamiento, comenzaron a aflorar las necesidades de muchas familias del barrio que no gozaban del derecho a una vivienda digna, sobre todo en cuanto a la higiene y seguridad de su hábitat: no podían bañarse, no tenían agua caliente, sus desechos iban a un pozo en el canal de atrás de sus casas, entre otras necesidades básicas insatisfechas.

Por otro lado, es fundamental que las familias puedan tener un lugar seguro ante las inclemencias climáticas o desastres naturales, es por eso que estos núcleos abarcarán más de una necesidad.

Además, cabe tener en cuenta que muchos integrantes de la cooperativa son vecinos del barrio, por lo que la obra tiene impacto en varios aspectos.

“A la vez impactó en la economía interna del barrio ya que los trabajadores compraron en los negocios más cercanos, como también a algunos vecinos que pudieron producir alimentos para la venta”, mencionó Alejandro Ponce, responsable técnico de la Cooperativa.

Además, agregó que una particularidad de la obra es que "gran parte de los fondos fue conseguida a través del aporte extraordinario de las grandes fortunas”.

“Fue entonces con las grandes riquezas del país, a través de un solo aporte, que pudieron dinamizar este proceso de construcción e integración urbana en más de 4.500 barrios más de 5.400 barrios a lo largo y a lo ancho de Argentina dónde el Alfonso XIII es solo un ejemplo de lo que se puede hacer con un pequeño esfuerzo, con la decisión de distribuir y así achicar las grandes desigualdades”, finalizó.