Niño tiene una grave enfermedad: gastan más de $80.000 por mes en una crema

Por este motivo, pidieron colaboración de gazas, vendas, guantes y una crema (Platsul). Sobre este último elemento, Brizuela señaló que cada pote de 400 centímetros cúbicos (cc) cuesta $8.200. “Le hago las curaciones todos los días y la ocupo permanente”, manifestó. Además, dio a conocer cada pote dura entre tres y cuatro días y, por ende, la familia tiene un gasto de $80.000 aproximadamente.

"La gente nos ayudó mucho con gazas, vendas y guantes", dijo Laura, madre de Lisandro.

Lisandro tiene lupus hace siete años y el año pasado comenzó con el problema en las piernas. Con respecto a la primera enfermedad mencionada, ratificó que el lupus le afecta un riñón, que lo tiene “un poco dañado”. “Lo están controlando, hay veces que está mejor y otro peor y su situación la conocemos a través de ecografías”, contó.

Sobre la afección en las piernas, la madre del niño expresó que después de varias operaciones, la situación “va mejorando”.

Brizuela también dijo que su hijo no tiene obra social, aunque momentáneamente no tiene inconvenientes de que sea beneficiario de alguna prestación. “A él le hicieron los trámites de discapacidad y, actualmente, no hay inconvenientes con el tema obra social”, confirmó.