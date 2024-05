"Murió cumpliendo su sueño", el agradecimiento de la madre de Emiliano Pennice a un mes de la tragedia de los sanjuaninos en Francia

Las palabras de la mamá de Emiliano

Recién hoy, a un mes de la declaración oficial del fallecimiento de mi hermoso hijo Emiliano Pennice, tengo las fuerzas para agradecer a todas las personas que oraron, nos apoyaron, y acompañaron de una u otra manera y afrontar esta realidad que me cambió la vida. No únicamente a mí, sino a todos lo que sintieron aprecio por Emi.

A la familia de la bella Noelia Maldonado con quienes nos tocó compartir el peor momento que una madre pueda atravesar. Para ellos, mi eterno agradecimiento y afecto. Y para todos los que dieron muestras de dolor y acompañamiento, quiero decirles que todas sus energías llegan, que me ayudan cada día a levantarme y seguir adelante. Mi hijo debe estar muy orgulloso al ver el fruto de su siembra.

Por último, repetir estas palabras que me vienen a la cabeza una y otra vez “No estén tristes por Emiliano porque murió cumpliendo su sueño. Estén tristes por ustedes, si teniendo vida no se animan a ir tras ellos. No estén tristes por mí, porque perdí un hijo. Estén tristes por ustedes, si teniendo sus hijos vivos, no comparten con ellos todo lo que quisieran”.

Gracias por todas sus muestras de afecto. Estaré eternamente agradecida. Emiliano siempre estará conmigo. Él me obligará a salir adelante. Un abrazo enorme para todos.

El caso

Cabe recordar que Pennice falleció el miércoles 3 de abril en Francia, días después de sufrir un accidente cuando volvía de visitar Luxemburgo durante el fin de semana.

Pennice, que estaba radicado en el país galo desde diciembre pasado, había viajado al vecino país con su novia Noelia Maldonado y su amigo Juan Francisco Díaz. La chica falleció en el acto -sábado 30 de marzo-, mientras que Díaz no habría sufrido lesiones graves.

La madre de Emiliano llegó a Francia horas antes de que se produjera el deceso, quien según fuentes cercanas aseguran que ya presentaba muerte cerebral.

"No entiendo por qué estoy vivo", la palabra del único sobreviviente

A casi un mes del siniestro vial que cambió sus planes para siempre, Juan Francisco Díaz contó a Tiempo de San Juan cómo fue atravesar la traumática experiencia que le arrebató parte de "su nueva familia", estando lejos de su país y de sus seres queridos. Con la cicatriz en el brazo que le recordará que volvió a nacer y con un temple admirable, pese a lo que debió afrontar, Juanfran -como lo llaman en su casa- reconoció que por una extraña razón no le llegó su hora y, por tanto, intentará averiguar el por qué en lo que le resta.

"No me explico, no entiendo por qué estoy vivo", confesó sin dar vueltas. Después de asumir el luto y de despedir a sus amigos, admitió que todavía no comprendió -de manera lógica- por qué pasaron las cosas como pasaron. En parte, reconoció que el triste final de la joven fue tal por la forma en que sucedió el choque (ella viajaba en el asiento de atrás). Sin embargo, lo que hasta ahora no tuvo respuesta fue por qué motivo murió su amigo y no él o ambos. "Lo de Emi no lo entiendo, él estaba adelante igual que yo y los dos teníamos el cinturón de seguridad", remarcó.

El chico de 30 años, profesor de Inglés y nieto de inmigrantes españoles sólo pudo encontrar respuestas desde lo espiritual y, por ello, le atribuyó el milagro de estar vivo a su abuela fallecida, quien de algún modo sostuvo que lo protegió. También lo sumó a su difunto abuelo, ya que con ambos tenía una relación especial.

Su mamá, que escuchaba atentamente el relato de su hijo durante la entrevista, contó que ese mismo día del accidente y sin saber lo que le había sucedido a Juan Francisco, su marido vio la presencia de su madre. "Juanfran era su niño, su preferido, a pesar de que tenía más nietos", comentó entre lagrimas Carmen, que vinculó el evento paranormal con la salvación de su hijo más grande.