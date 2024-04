Sobrevivió a la tragedia en la que murieron dos sanjuaninos en Francia: "No entiendo por qué estoy vivo"

0b01d434-1ec3-4892-9f27-9cc45db20b55.jpg El viaje que lo cambió todo. Arriba, la última foto que se tomaron los tres sanjuaninos antes de regresar de Luxemburgo a París, previo a la tragedia. Abajo, la primera imagen que se tomaron antes de partir rumbo al último país que conocieron juntos

A casi un mes del siniestro vial que cambió sus planes para siempre, el sobreviviente contó cómo fue atravesar la traumática experiencia que le arrebató parte de "su nueva familia", estando lejos de su país y de sus seres queridos. Con la cicatriz en el brazo que le recordará que volvió a nacer y con un temple admirable, pese a lo que debió afrontar, Juanfran -como lo llaman en su casa- reconoció que por una extraña razón no le llegó su hora y, por tanto, intentará averiguar el por qué en lo que le resta.

"No me explico, no entiendo por qué estoy vivo", confesó sin dar vueltas. Después de asumir el luto y de despedir a sus amigos, admitió que todavía no comprendió -de manera lógica- por qué pasaron las cosas como pasaron. En parte, reconoció que el triste final de la joven fue tal por la forma en que sucedió el choque (ella viajaba en el asiento de atrás). Sin embargo, lo que hasta ahora no tuvo respuesta fue por qué motivo murió su amigo y no él o ambos. "Lo de Emi no lo entiendo, él estaba adelante igual que yo y los dos teníamos el cinturón de seguridad", remarcó.

DSC_0586.JPG

El chico de 30 años, profesor de Inglés y nieto de inmigrantes españoles sólo pudo encontrar respuestas desde lo espiritual y, por ello, le atribuyó el milagro de estar vivo a su abuela fallecida, quien de algún modo sostuvo que lo protegió. También lo sumó a su difunto abuelo, ya que con ambos tenía una relación especial.

Su mamá, que escuchaba atentamente el relato de su hijo durante la entrevista, contó que ese mismo día del accidente y sin saber lo que le había sucedido a Juan Francisco, su marido vio la presencia de su madre. "Juanfran era su niño, su preferido, a pesar de que tenía más nietos", comentó entre lagrimas Carmen, que vinculó el evento paranormal con la salvación de su hijo más grande.

e8b685bc-5948-4cf6-998f-5a1e82093b6d.jpg El último lindo recuerdo de Juanfran antes de la pesadilla

Sobre el choque, el sobreviviente dijo no recordar nada porque, al momento del impacto, estaba durmiendo. Su recuerdo del dramático episodio comenzó cuando el auto en el que viajaban estaba detenido y atravesado en el medio de la calle. Contó que le costó entender lo que sucedía y que lo primero que hizo fue hablarle a sus acompañantes, pero ninguno contestó. Como pudo, bajó del vehículo y observó que la parte trasera del auto estaba destrozada. Al instante, una joven y un hombre lo auxiliaron.

Relató que estaba en shock, que le hablaban en francés y que no entendía nada. A pesar de sus intentos por saber cómo estaban sus amigos, quienes lo socorrieron lo alejaron de su automóvil y lo contuvieron como pudieron. Lo que él sentía, además de la confusión que lo desbordaba, según aseguró, fue el fuerte dolor en su brazo izquierdo y un temblor en todo el cuerpo que no cesaba.

Minutos más tarde llegó la ambulancia y fue trasladado a un hospital cercano. "Lo último que vi antes de irme, fue a Emi que lo habían sacado del auto y estaba en el suelo, mientras le hacían RCP. Después me llevaron y volví a quedar en blanco. Me desperté en una sala de emergencia", detalló.

Lo que siguió fue su internación y la operación que resultó exitosa (y de la que aún se recupera). Mientras estuvo consciente dijo que se cansó de preguntar por sus amigos y que sólo le informaron que habían sido llevados a otro hospital, uno de mayor complejidad. Por otro lado, como había perdido su celular en el accidente y no recordaba ningún número de contacto, lo único que dio fue la dirección donde vivían y así fue cómo su entorno supo lo que había acontecido.

En la capital francesa, Juanfran, Emiliano y Noelia vivían en una casa que alquilaba el hermano de esta última, quien juega al hockey sobre patines y de hace tiempo reside en la ciudad. Matías Maldonado fue alertado por las autoridades al día siguiente y fue quien se ocupó de cargar con toda la situación. "Fue a verme apenas se enteró. La Policía había ido a buscarlo después de que les di la dirección y le contaron lo que había pasado. Él nos esperaba la noche anterior y, como ninguno respondía los mensajes, creyó que nos habíamos quedado a dormir en Luxemburgo", expresó.

El deportista le dio la noticia de la muerte de su hermana y le manifestó cuál era la situación de Emiliano. "Yo estoy muy agradecido a Matías porque a pesar de todo el dolor, fue una contención importante para mí. Fue clave para todos, insistió para que no lo desconectaran a Emi y así sus padres pudieran despedirse de él. Fue muy fuerte en un momento horrible", destacó.

12.jpg Una de las imágenes de los sanjuaninos fallecidos que más circuló en los medios. Detrás de ella estaba el sobreviviente, Juan Francisco Díaz, que se había convertido en el fotógrafo oficial de todos los viajes que emprendían juntos

A pesar de la tristeza por el final de sus amigos, con los que había emprendido la aventura de vivir en otro país y a los que había adoptado como su nueva familia, la sensación de bronca e impotencia le ganó terreno cuando supo que quien había originado el incidente estaba alcoholizado. "Lloré mucho cuando me enteré que no fue un accidente, que se podría haber evitado", confesó. Respecto a la causa indicó que la justicia detuvo al conductor y que iniciarán acciones civiles en su contra.

El sobreviviente reveló que el dolor también lo sintió por lo injusto que resultó el siniestro, que derrumbó de un golpe la vida que habían comenzado a construir. "Yo se que una persona nace y lo único asegurado que tiene es la muerte, lo que más me duele es lo bien que estábamos allá. Habíamos conseguido trabajo, la convivencia era excelente en todo sentido", explicó y agregó: "Como teníamos horarios diferentes, coincidíamos en las meriendas y ahí compartíamos todo lo que nos pasaba, lo bueno y lo malo. Éramos una familia, no había drama de nada".

Quien prefiere pensar que sus amigos siguen viajando, que era lo que más les gustaba, puesto que desde que habían llegado a Europa lo que hacían en sus días libres era conocer nuevos escenarios, también destacó el afecto que recibió de los padres de las víctimas, en un momento tan delicado para ellos. "Se portaron excelente conmigo, lo mismo que la gente del club para el que juega Matías, estuvieron en todo momento pendientes de mí", reconoció.

de5a41f2-e39b-4227-b409-39a5da4e2482.jpg Su contención en la distancia. Junto a las mujeres del club de hockey Jocelyne, Sandrine y María, que lo acompañaron, al igual que Matías, Noemi, Mónica y Lía, parientes de los fallecidos que viajaron a Francia. "Les estoy agradecido por su apoyo, lo mismo que a Oliver y Jean Mark, que son los hombre del club que no salen en la foto, pero que se portaron excelente", agregó el sobreviviente.

Hace 15 días que volvió a San Juan, no sólo para reencontrarse con los suyos sino también por que siente que su ciclo terminó en Francia. Es que aseguró que no encontraba sentido en quedarse allá cuando su plan inicial había sido junto a Emiliano -a quien conocía de toda la vida- y su novia. "Un año antes con Emi habíamos empezado a planear irnos. Íbamos a ir a España, pero en el medio él la conoció a Noe y, como su hermano ya vivía allá, nos resultó mejor opción ir a París", explicó el joven rawsino que se instaló nuevamente en la casa de sus padres y se enfocará en su recuperación.

"Por ahora no tengo planes de volver a irme, vivo más tranquilo, el día a día. Tengo que hacer la rehabilitación para recuperar la movilidad en el brazo y luego veré qué hago", sostuvo el protagonista de esta historia de película. Sobre lo que viene poco le preocupa y es que respirar para él es toda una hazaña, abrazar a sus padres y hermana es una bendición y poder disfrutar de las pequeñas cosas será, a partir de ahora, un don y un ejemplo a seguir.