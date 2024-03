Mundo medias: cómo funciona la venta callejera que crece en el microcentro sanjuanino

Son las 12:15 del mediodía y el Sol del verano pega fuerte. Daniel Espejo sabe que le queda poco tiempo. Luce su sonrisa habitual y mientras camina de uno a otro lado de la Peatonal Rivadavia justo en la esquina de calle Rioja, le pone empeño a la oferta. “Medias para los pies”, “Señora, no se vaya, se olvida las medias”, “Año nuevo, medias nuevas”, va recitando como si fueran pregones. Su clave es usar la simpatía como anzuelo y, mientras intenta entusiasmar a los potenciales clientes, les saca varias sonrisas. Él es un vendedor, pero detrás, en el resto del paseo de compras, caminan otros jóvenes que cargan los pares de medias en sus antebrazos mientras los ofrecen. La actividad no es nueva, sin embargo sí ha cambiado la cantidad de gente que la realiza que, en medio de la crisis económica, cada vez es más.

image.png

Tal como el resto de sus colegas, cuenta que la ganancia diaria es muy variada. Todo coinciden en que hay días muy malos, en los que venden sólo 5 ó 6 packs de tres pares de medias, y días buenos, en los que pueden llegar a comprar hasta 15.

Los precios a los que ofrecen la mercadería también varían. La mayoría empieza vendiendo los tres pares a $2.500 y después, si es necesario, los baja a $2.000. Pero también hay quienes venden los 3 pares por $1.000. La diferencia en este caso está en dónde compran la mercadería. Es que, la mayoría la adquiere en los dos mercados persa de la Ciudad, pero también hay quienes se las compran a vendedores que las traen de Bolivia, ellos aseguran que en esos casos el costo es menor.

image.png

“Los que las venden a $1.000 las regalan y nos complican a todos. Pero bueno, acá cada uno hace lo que puede”, comenta al respecto Miguel Aballay, quien es de Chimbas y tiene 22 años y un hijo. En el mismo sentido, cuenta que, “a veces los inspectores del municipio nos sacan la mercadería, está bien, ellos hacen su trabajo. Nosotros sabemos que no podemos vender acá, pero no te queda otra, no se consigue otra cosa para hacer. Yo empecé a trabajar cuando era muy chico y dejé la escuela. Ahora me arrepiento y trabajo para que mi hijo estudie y sea mejor que yo”.

image.png

En relación a los horarios, aunque en la mañana la actividad es bastante movida, los vendedores se concentran aún más durante las tardes. Y, si bien la mayoría va andando por las calles que integran la Peatonal y las aledañas, como la Laprida, la Mendoza o la Libertador sin tener un espacio fijo para vender; algunos sí están acostumbrados a quedarse en alguna esquina, sobre todo si la gente ya los conoce y los busca para comprarles.

Embed - Vendedores de medias en el centro sanjuanino

Conocedores al dedillo de la venta callejera, los trabajadores aseguran que de todos los productos que se puede ofrecer, las medias son las que más fácil se venden, por eso es el rubro que elige la mayoría.

Mientras que, en torno a la clave para vender más, afirman que el secreto está en la calidad. “Las que vendemos ahora son todas 80 por ciento algodón y 20 por ciento spandex. Tienen cero poliéster no son como las de antes, que te hacían transpirar mucho el pie. Estas son mejores. La mayoría de nosotros compramos estas, porque así la gente vuelve”, confía Daniel, el vendedor de la sonrisa y sube la voz para avisarle a una mujer que pasa a su lado: “Aproveche y compre las medias, a usted no le cobro la bolsa”.