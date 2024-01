La historia de Paulo Oballes: hace una semana vendía medias en la Peatonal y ahora juega en un equipo de la Primera Nacional

Son las diez de la noche. Después de una dura mañana de entrenamiento en Cardales y la visita de su hermano Elías, Paulo Oballes atiende a Tiempo de San Juan desde un coqueto departamento ubicado en el corazón de Palermo, uno de los barrios porteños más caros . "Un día no tuve nada y ahora me encuentro en Palermo. Cuando salís de un barrio humilde valoras mucho más las cosas", confiesa del otro lado del teléfono el sanjuanino que ahora se ilusiona en grande.

"Siempre me encontraba en la calle con gente conocida del ambiente del fútbol y me escondía. Pero lo fui superando. Justamente hacía varias ventas porque la gente me reconocía y me agarraba cariño. Con respeto siempre me compraban, a veces, para darme una mano. Capaz que no necesitaban las medias, pero lo hacían para ayudarme. Tenía mi sueldo en el fútbol, pero no llegaba. Todo es plata y más cuando sos joven, cuando gastas en pileta y ropa. Por eso siempre laburé en la calle, el trabajo es lo que me inculcaron", expresa el joven.

Creció en el Barrio Cabot, jugando al fútbol con la camiseta de Árbol Verde. Tiene 10 hermanos y junto a Elías e Isaías -este último también es vendedor ambulante-, son los únicos del clan Oballes que buscaron nuevas oportunidades de la mano del fútbol. A él le llegó "la oportunidad" de su vida hace un par de días: "Yo estaba tranquilo en San Juan, pese a que no había salido nada. Pero empecé a ver en las redes que varios clubes ya estaban en pretemporada y contratando futbolistas, y me agarró la ansiedad. Yo tenía un par de propuestas pero nada concreto, hasta que apareció Defensores de Belgrano. Me llamaron el viernes 19 de enero y el sábado ya estaba firmando contrato".

En un poco más de 24 horas el atacante de 26 años ya estaba en Buenos Aires, estampando su firma hasta diciembre de 2024 y sumándose a la pretemporada bajo las órdenes del exentrenador verdinegro Carlos Mayor. Paulo venía de jugar en Atenas de Río Cuarto, después de convertirse en uno de los goleadores del Federal A en el 2023, cuando apareció la soñada propuesta de la Primera Nacional.

"La verdad es que estoy viviendo una locura. No me imaginaba que podía a llegar a vivir esta experiencia tan linda;: el poder jugar en la segunda categoría del fútbol argentino va a ser muy lindo. Al principio fue incómodo porque no conocía a nadie, pero de a poquito me fui adaptando a mis compañeros de equipo. Todos dicen que hablo poco, pero será hasta que agarre confianza (risas)", señala.

El joven atacante está instalado en un cómodo departamento de Palermo y se maneja en colectivo para ir los entrenamientos, o trata de coordinar con algún compañero para que lo busquen. Lo cierto es que vive el sueño del pibe, ese que tanto anheló desde su casita del Barrio Cabot. "Creo que estoy dando un ejemplo. En mi barrio hay gente sana, gente laburadora y humilde que, como yo, quiere salir adelante. Siempre soñé con este golpe de suerte, con esto que soñamos todos los futbolistas. Dios me está bendiciendo en grande porque le he dedicado al fútbol trabajo y seriedad. Y la venía peleando. Si antes no tuve la posibilidad de explotar es porque Dios quiso que sea ahora".

A Paulo ahora le toca seguir luchándola. Ya formó parte del amistoso frente a San Miguel y buscará quedar entre los citados para el primer partido del torneo de la Primera Nacional, a disputarse el 4 de febrero contra Gimnasia de Mendoza. Otra batalla para el sanjuanino.