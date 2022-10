Monseñor Di Stéfano, bajo el prisma de su colaborador más íntimo: "Hizo una gran obra"

Martín Martín conoció a monseñor a principios de la década de los '90, por intermedio de su hermano, Francisco, más conocido como el padre Paquito. “Empezó a ser una relación por la familia. Monseñor Di Stéfano la pasaba con nosotros todos los 1 de enero de todos los años en la finca de Don Alós, padre del ex ministro de la Producción, Marcelo Alós”, dijo a este diario.

f800x450-287828_339274_5050.jpg El Papa Juan Pablo II y monseñor Di Stéfano.

También comentó que fue "un orgullo trabajar para él, prestarle ayuda con mis conocimientos contables". Lo primero que pidió el arzobispo fue el saneamiento de las cuentas. "Me dijo que regularizara la situación impositiva del Arzobispado , parroquias, seminarios y colegios parroquiales, que todos tuviesen un sistema contable", refirió el colaborador.

Di Stéfano tuvo un rol importante en la coyuntura política de una sociedad convulsionada. Martín Martín recordó: "Cada 10 días iba al Arzobispado a llevar los números y siempre me encontraba con dirigentes políticos, como -el ex secretario General de la CGT- Saúl Ubaldini". El contador dijo que "por la doctrina social de la Iglesia", monseñor estaba vinculado al justicialismo -"no al peronismo de ahora"- y que en las presidencias de Carlos Menem se opuso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Escribió varios artículos en los diarios donde pedía que no se pagara con el hambre de la gente el festival de los políticos", contó.

En ese sentido, Martín Martín rememoró una frase que el obispo decía a los políticos: "Hay que trabajar contra la pobreza que nos duele y la corrupción que nos avergüenza". El sanjuanino tuvo gran cercanía a Di Stéfano además porque lo nombró como delegado ante la Federación Episcopal Argentina por asuntos económicos. De hecho, en 1995, monseñor presidió la Comisión Episcopal Argentina e integró el Consejo Económico. Fue en ese marco.

Cuando el arzobispo partió de San Juan, el 26 de mayo de 2000, para ir a su Santa Fe natal, "se fue con una sotana y sus libros", comentó el contador como ejemplo de su humildad.