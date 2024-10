Menopausia y una práctica guía para comprender en qué consiste esa importante etapa de la vida femenina

Dentro del climaterio se encuentran la perimenopausia, menopausia y post menopausia. La doctora Saenz detalla que en la primera etapa se hacen presente los trastornos de los ciclos, donde la mujer menstrúa cada dos o tres meses. Si bien disminuye la fertilidad, no se puede asegurar la ausencia total de la misma. Al respecto la doctora indica: “Para dar tranquilidad, debe pasar un año a año y medio de no haber menstruado para asegurar que no habrá embarazos”.

image.png

Luego tenemos la menopausia, que como ya se mencionó, representa el último periodo menstrual. Posteriormente nos topamos con la post menopausia, que va acompañada por trastornos hormonales locales como también atrofia vaginal y/o falta de lubricación, entre otros.

El climaterio se hace presente con distintos síntomas que llevan a la mujer a entender que está entrando en esta etapa, como por ejemplo irritabilidad, sofocos que pueden ser molestos en un inicio, sudor, enrojecimiento, aumento de peso, mayor riesgo de hipertensión, trastornos de el sueño y aumento de grasa abdominal. La presencia como intensidad varía en cada mujer.

image.png

Dentro de lo que es la sexualidad los síntomas que se presentan son mayor sequedad tanto de piel como de mucosas, dolores durante las relaciones y disminución del deseo. El aspecto psicológico también entra en juego, debido a que comienza a transitarse sobre los 50 años, llevando a que el autoestima y seguridad sobre una misma puede verse vulnerada.

“Hay mujeres que somatizan más, hay mujeres que van a tener más sofocos y generalmente las domina la ansiedad. Por eso es fundamental recalcar la calidad de vida, donde la actividad física es importante porque produce dopamina, ayudando al estado de ánimo"

Ante esto, la doctora Saenz asegura que es fundamental comunicar todo, con la pareja, familia, amistades y, por sobre todo, en el consultorio. “El silencio crea tabúes, los tabúes crean vergüenza y la vergüenza crea inhibiciones que hacen imposible una relación sexual satisfactoria”, comenta. Esto termina impactando también en todos los aspectos de la vida.

image.png

No hay que tener miedo o vergüenza ya que forma parte del ciclo de la vida y todas las mujeres pasan por ello. Si es importante informarse por medio de profesionales en la material, ya que en internet abundan mitos y verdades sobre menopausia y climaterio que pueden generar grandes confusiones.

¿Puede una mujer experimentar los síntomas antes de la edad promedio de la menopausia?

La doctora Saenz comentó que si bien no es común, ya que se da entre un 5 al 10% de las mujeres, existe la menopausia precoz.

Por lo general, esta etapa en la vida reproductiva de la mujer inicia sobre los 50 a los 55 años, pero hay casos donde los primeros síntomas se presentan diez años antes. “Cada embarazo protege por nueve meses al ovario. En mujeres que no han gestado esa protección no se da, por lo que es frecuente que la menopausia se dé antes, sobre los 40 a 45 años”, explicó la profesional.

En estos casos se proporciona tratamiento hormonal de estrógenos para ayudar el día a día de la mujer.

¿Si no hay fertilidad, la mujer debe dejar de cuidarse con métodos anticonceptivos?

Como se mencionó anteriormente, durante el climaterio baja la probabilidad de quedar embarazada, al punto tal de perder la fertilidad. Ante este panorama, anticonceptivos hormonales tales como píldoras, chips, parche, entre otros no serían necesarios.

Pese a ello, la mujer debe continuar usando método de barrera a la hora de mantener relaciones sexuales para evitar el contagio de (ETF) Enfermedades de Transmisión Sexual, ya que no queda exenta de ello.

“En la post menopausia, la fertilidad esta ausente, pero hay que continuar usando protección, porque el embarazo no es lo único que previene”, reflexionó Juana Saenz.

image.png

Si bien tanto el climaterio como la menopausia no se pueden evitar porque forman parte de los procesos biológicos de las mujeres, si pueden ser más llevaderos. Por eso es importante tener en cuenta que existen tratamientos hormonales con estrógenos y andrógenos, el cual debe ser indicado por un profesional de la salud de acuerdo a cada cuadro en particular, porque no todas las mujeres viven esta etapa de la misma manera.