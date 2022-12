Marzo: un regreso esperado, una partida conmocionante y un polémico escrache masivo

Vuelta a clases 7.jpg

Ese día reinaron las caras de emoción, tanto en niños como en adultos, para los que, en su mayoría, se trataba de su primera vez en el aula tras dos años de pandemia, virtualidad y prespecialidad reducida, pero también estuvo el temor en los padres de dejar a sus hijos con barbijo.

Vuelta a clases 4.jpg

Más allá de lo protocolar, las sensaciones de alivio, alegría y esperanza invadieron cada rincón de cada escuela de la provincia.

Cuando la burla es causa de muerte

El suicidio de una adolescente de 15 años que venía siendo víctima de ciberbullying generó conmoción en el pueblo de Valle Fértil. Su muerte hizo a reflexionar a más de uno, dado que hasta un día antes de tomar la terrible decisión de terminar con su vida había estado recibiendo mensajes agresivos y denigrantes por las redes sociales.

698760jpg.webp

Los allegados a la F. O (su identidad se protege por ser menor de edad) aseguraron que la adolescente venía siendo insultada y maltratada a través de mensajes de otros jóvenes en una cuenta de Instagram llamada “no.me.la.conteiner.22”, en la cual se ventilaban comentarios y chismes sobre otras personas.

muerte por cyberbulling 1.jpg

"En este momento no sé de dónde tengo fuerzas, pero soy la madre y pido Justicia porque no quiero que sigan ocurriendo casos", dijo la madre de la menor pocos días después de la tragedia. "En este momento no sé de dónde tengo fuerzas, pero soy la madre y pido Justicia porque no quiero que sigan ocurriendo casos", dijo la madre de la menor pocos días después de la tragedia.

La madre también relató que su hija siempre estuvo acomplejada con su cuerpo y que una amiga de la niña ya le había dicho lo que ocurría en el barrio. "Hoy me decía una compañerita: -Doña, cada vez que salíamos a caminar se le reían".

Escrache masivo a “chicos bien”

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una joven llamada Agustina Naveda decidió exponer a sanjuaninos que, según denunciaba, le hicieron "bullying" durante toda la secundaria. Ese escrache causó un efecto masivo. Tras una publicación en Twitter comenzaron a conocerse historias de otras jóvenes que denunciaron haber vivido lo mismo en manos de los mismos sujetos, inclusive cuando eran menores de edad.

escrache masivo.jpg

Los jóvenes señalados, todos de entre 20 y 23 años, pertenecen a familias reconocidas de la provincia, vinculadas al mundo empresarial y de la Justicia y las historias incluían golpes, escupidas, manoseos en fiestas y en boliches.

Por la posibilidad de que existieran víctimas menores de edad y por el sacudón que representó para la opinión pública, como pocas veces sucede, desde el Ministerio Público se decidió actuar de oficio y por tanto la situación se judicializó.

escrache masivo 2.jpg

Sin embargo, a mediados de abril la Fiscalía decidió archivar la causa porque no hubo denuncias formales que impulsaran la investigación.

Mirá el video resumen