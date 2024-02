María Inés Escudero, la maestra tejedora de la paisanada

“ Yo tejo a crochet, dos agujas y desde hace como 4 o 5 años me dedicó al telar . Empecé en Hilar San Juan y ahora en la Dirección de Economía Social en Rawson. Tejer me encanta y el telar me fascina”, arrojó la carismática artesana.

Pero no solo en producir invierte su tiempo, María Inés también imparte clases: “Soy capacitadora en el ex FOECYT. Por suerte muchas personas están interesadas en tomar los cursos y nosotras estamos encantadas de enseñar a tejer”.

En cuanto a sus comienzos con el tejido y la relación ascendente y descendente con la familia, Escudero explicó: “Mi abuela y mi mamá tejían y fueron mis primeras maestras. Pero no lo hacían para la venta, tejían para la familia”.

“La única que en mi familia que se ha dedicado de lleno a la exposición y venta de tejidos soy yo. Mis niñas son mis modelos, les encanta lucir las prendas tejidas, aman los tejidos, pero no me siguen a la hora de tejer. Me llena de placer poder enseñarles a otras personas”, agregó acompañando su alocución con una sonrisa.

Sus creaciones, que han participado en concursos con notables reconocimientos, le demandan sus horas y continuas dosis de creatividad: “El tiempo que demora tejer una ruana depende mucho del hilado. Por ejemplo, yo genero desde el vellón el propio hilo y de ahí hasta que se termina la ruana o el poncho puede tardar aproximadamente un mes. Pero si trabajo con hilos industrializados, el tiempo es menor, tal vez una semana o semana y media”.

“Me gustan muchos los colores tierra que son los colores sanjuaninos. Las gamas del marrón, el beige, el blanco y el negro”, completó María Inés.