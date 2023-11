Lucas Murciano y una década siendo "un inadaptade que diseña para inadaptades"

La tolerancia que existe hoy en día en San Juan no es la misma que había años atrás, donde las cabezas eran más cerradas y ver un “hombre” vestido de “mujer”, o viceversa, no solo era llamativo, sino que se volvía en un tema de conversación e incluso de discriminación. Fue precisamente en ese momento en el que nació Cuir Moda, la marca que surgió ante la falta de opciones para quienes buscaban comunicar desde la vestimenta sin género.

Lucas Murciano es quien está detrás de Cuir, y cuenta que comenzó desde la necesidad de no querer vestirse igual que el resto. Aún recuerda aquel día en el que fue a un local, pidió probarse una prenda etiquetada para mujer y no pudo saber cómo le quedaba ya que no le permitieron ingresar al probador. Esa situación, la impotencia del momento y la falta de opciones para quienes buscaban en el vestirse originalidad, comodidad y transmitir algo hizo que naciera la marca.

Como cada proyecto que arranca de cero, no fue sencillo. Mucha de la ropa que diseñaba en su momento no podía usarla, por la sociedad de aquel entonces, asique era su hermana quien modelaba cada prenda. Además, no tenía máquina, por lo que todo lo que confeccionaba lo hacía a mano. Descubrió que necesitaba contar con herramientas y conocimientos, y decidió estudiar Diseño de Indumentaria, lo cual sin duda le permitió hacerse de un camino, el mismo que viene transitando hace 10 años.

“Cuando comencé a estudiar diseño de indumentaria, al mismo tiempo comencé a militar en un movimiento LGBTIQ+ y entendí que la moda es un medio de expresión necesario. Entendí que era por acá. Siendo parte de la población LGBTIQ+, tenía que hacer una marca que me represente al 100% y que salga del clasismo, porque sentía que no era yo. Estuve en esos ámbitos, pero me alejé porque necesitaba crear algo que fuera netamente mío y tuviera mi esencia”, cuenta Lucas.

DSC09340.JPG

Precisamente de allí es de donde surge el nombre que eligió para que su arte en diseño fuera identificado. Cuir es una deformación de la palabra Queer, que representa todo lo que Murciano quería representar. “Vendría a cubrir la sigla LGBTIQ+, pero le quise dar una vuelta más creativa, y se escribe como suena, como si fuera de acá, porque Cuir es de acá. Nunca soñé con irme, y hay gente que me lo criticó, me dijeron que volaba bajo, pero mi meta no es estar en Francia o hacer alta costura. Cuir somos nosotras y vivimos acá”.

Con un estilo emo punk adolescente, en la mayoría de las creaciones de Lucas predominan lo que denomina “la trinidad de Cuir”: el negro, blanco y rojo. También en los últimos trabajos se sumaron estampados y animal print, pero fiel a su estilo, busca que sea algo distinto, por lo que por ejemplo algunos estampados asemejan las páginas de un diario, o el animal print en tonos jeans siendo más oscuro. El estilo no es azar o simple gusto, hay un motivo detrás de cada color, de cada estampa, incluso de cada diseño.

“Tiene un estilo que me encanta, porque me lleva a la edad donde estamos como perdidas, y es un poco eso. Sí, estamos perdidas, pero podemos usar la moda para mostrar nuestro descontento. Eso es importante para mí, no es solo para verse bonita y punto, si no me quiero ver bonita, que se note. Es medio rockero, punk, juvenil, por decirlo de alguna manera. No me gusta encasillarme, pero va por ahí”, reflexiona.

La esencia pride también está presente. Los colores característicos del Orgullo, como son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado se encuentran latentes en el merchandising, que está a cargo de Charly, quien acompaña a Lucas en el viaje de Cuir.

La primera vez que su creación salió a calle

Si bien sus primeros diseños eran usados por su hermana, confiesa que le hacía mucha ilusión poder ver sus prendas en la calle, siendo parte del estilo de alguien más. Esa ilusión se hizo realidad y recuerda aun ese momento y todo lo que le generó.

“Me marcó una chaqueta que cocí íntegramente a mano, porque no tenía la máquina. Cuando la terminé se la regalé a una amiga y cuando la vi usarla me di cuenta que podía dedicarme a esto. Si bien había hecho cosas anteriores, esa es la prenda, la primera”, recuerda.

DSC09353.JPG

Diez años después, Cuir sigue sembrando tendencia y siendo un medio de expresión. No solo pueden verse las creaciones en redes sociales, sino también varias de las prendas están exhibidas y a la venta en Casa Fuegah, en un espacio que se les ha brindado a emprendedores de la comunidad LGBTIQ+.

El sueño que Cuir se convierta en una fuente de trabajo para otras personas

Con una década sobre sus hombros, tanto Murciano como Charly anhelan que Cuir crezca, pero no solo desde la percepción de ser conocida y tener mayor demanda, sino también como un lugar que genera trabajo.

DSC09345.JPG

“Por ahora somos nosotres dos, porque no tengo espacio físico ni los medios económicos para poder bancar, pero mi idea es que Cuir no sea solo un mensaje, sino un sustento. Dar trabajo teniendo en cuenta las cosas que nos atraviesan, como el cupo laboral trans y el cupo laboral no binarie. Es mi gran sueño a futuro, contratar gente que entienda el mensaje y trabaje con la misma devoción”, expresa.