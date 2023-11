Egan Queen, la draga que nació por un "chiste", se plantó en la escena y comparte una vida con Raúl

Si bien previamente se había montado, que en la jerga de la comunidad significa vestirse y personificarse con rasgos corporales y estéticos que no son propios, por ejemplo, en el caso de Raúl implicaba subirse a unos tacos, colocarse un vestido, medias finas, maquillaje y peluca, lo había hecho entre amistades. Montarse en un contexto artístico hizo que algo en su interior despertara.

“Siempre hay un mundo donde poder descubrirse y de ese mundo es Egan. Desde ese momento fue todo muy artístico. Egan nace para el escenario, se siente como una diva, va al escenario, luces sus anillos, su mejor atuendo, su pelo cuando lo tiene, sino es pelada. Muta un montón, se transforma desde un lado muy femenino, y creo que ahí es donde está el punto donde siento placer”, reflexiona Raúl.

image.png No solo su destreza sobre los tacos encanta a cualquier espectador, sino también el estilo de Egan, donde innova con cada traje siendo parte de su sello

Lograr lo que el artista hizo con Egan no es sencillo, debido a que depende de la voluntad y ganas de cada persona. Lo fundamental y sin duda el primer paso es romper con el tabú que hay en torno a las dragas. Quienes no tienen conocimiento o tocan el tema de oído, suelen entender que una drag es un hombre vestido de mujer de manera grotesta, pero va mucho más allá de eso y no tiene nada que ver con ser transgénero o transexual.

Conseguir el nacimiento de una drag implica descubrir y dar lugar a un alter ego para que se desarrolle y desempeñe en distintos ámbitos. “Para animarse, hay que manifestarlo. Solo se necesita tener un poco de libertad. Cuando se encuentra, se puede ir hacia otros lugares”, dijo.

¿Qué comparten y en qué se diferencian Egan y Raúl?

“Egan y Raúl comparten mucho de uno mismo, comparten un ser”, analiza Raúl en torno a lo que tienen en común. Con humor indica que a ambos les gusta también las mismas personas.

“Hay una diferencia que me marcó, y es que Egan siempre usaba lentes de contacto. Una vez me ardían los ojos y decidí no usar. Me di cuenta que no usarlos era como no tener tacos, me sentía totalmente fea o desnuda. Sentí el shock cuando subí al escenario y me dije que quien estaba bailando era Egan a través de la mirada de Raúl Páez. Charlando conmigo pude entender que era lo mismo. Esa manera de tener lentes y luego no tenerlos me hizo dar cuenta que somos lo mismo y somos diferentes. Raúl no maneja el glam que maneja Egan, o los contactos. Siempre la llaman a Egan. Como todo ser escénico, le gusta la exposición y dentro de esa exposición, Raúl puede ser que tenga un perfil más bajo y Egan más arriba, pero por lo que es la escena”.

Si bien quienes conocen y comparten tiempo con Raúl saben de Egan y su trabajo en escena; hay otras personas que se llevaron la sorpresa, debido a no haber identificado quien estaba detrás del personaje.

image.png El maquillaje es infaltable dentro del universo drag.

¿Cómo es la mirada de la sociedad sobre Egan?

Durante muchas décadas San Juan se caracterizó por ser una sociedad mayormente conservadora. Acalorados debates y muestras de ello se dieron cuando por ejemplo se llevó adelante la discusión en torno a la la Ley de Matrimonio Igualitario o cuando se trataba en el Congreso el proyecto que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, por citar solo algunos ejemplos.

Ante esto, Raúl comenta que actualmente hay mucha tolerancia entre pares, donde nace la aceptación no solo de Egan sino de las dragas en general. “Siempre va a costar, siempre, pero creo que hay mucha aceptación y falta un montón. No olvidemos que San Juan es una provincia bastante conservadora, pero hay destellos, hay fuego, cosas que nacen no solo de la comunidad sino de otras mentes, otros cuerpos que hacen que todo pueda funcionar distinto”, reflexiona.

Sumado a eso, San Juan cuenta con la primera cooperativa de trabajo integrada en su totalidad por miembros de la comunidad LGBTIQ+, como es Cultura Drag, cuyo objetivo es precisamente dar trabajo, visibilizar las diversas actividades en las que se pueden desarrollar y eliminar los prejuicios que hay. Su existencia ha llevado a que, por ejemplo, dragas como Egan puedan mostrar su arte y esencia no solo a personas de la comunidad fuera del ámbito del boliche o un bar, sino también a la sociedad en general que no es habitué de los espacios propios de la comunidad.

image.png Egan, junto a decenas de artistas drag, participó del Espectáculo final de la FNS 2023 en un cuadro sin precedentes en San Juan.

Llegar a más personas permite que aquel niño, niña o adolescente que siente curiosidad por el mundo drag descubra no solo su existencia, sino las distintas posibilidades para poder acceder y dar lugar a ese alter ego que disfruta ser, en plena libertad.