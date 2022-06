Lucas Bongiovanni, un metalero sanjuanino en La Voz: "Lali está vinculada a muchas cosas del rock"

"Empecé a cantar hace unos diez o quince años, no recuerdo bien. Tenía a mis primos de Jáchal que tenían una agrupación folklórica y los acompañaba a todos lados hasta que un día me invitaron a cantar" "Empecé a cantar hace unos diez o quince años, no recuerdo bien. Tenía a mis primos de Jáchal que tenían una agrupación folklórica y los acompañaba a todos lados hasta que un día me invitaron a cantar"

Para pasar la etapa de las audiciones a ciegas, Lucas cantó el tema Plush de Stone Temple Pilots y se lució. La primera en darse vuelta fue Lali Espósito que acompañó con un baile. Él, la eligió y ahora forma parte de su equipo.

286953099_736344950890399_364164626955526336_n.webp

"El prejuicio de los metaleros con el pop es una grieta que logró la sociedad porque el músico es músico y se dedica a hacer música. No tiene por qué haber una bronca musical. Elegí el equipo de Lali porque ella está vinculada a muchas cosas que tienen que ver con el rock aunque haya personas que no lo entienden", aclaró el músico.

Lucas solo se dedica a hacer música pero tiene otra habilidad que es hacer "un poco de artesanía rockera como pulseras, collares y cosas así", aseguró.

Sobre lo que espera una vez que termine el reality es realmente poder seguir haciendo música en la provincia.

"Me gustaría tener en San Juan un poco más de trabajo cantando en los bares para poder seguir produciendo más material. Seguir sumando seguidores en mis redes y que mi carrera como músico crezca tanto como solista como con Huaykil", expresó.

"Mis compañeros de Huaykil me están apoyando un montón y quieren que lo dé todo" "Mis compañeros de Huaykil me están apoyando un montón y quieren que lo dé todo"

Sobre los otros sanjuaninos en La Voz Argentina, Lucas fue muy claro: "Me llevo excelente". Es más, durante su estadía en Buenos Aires se arma la cuyanía con guitarra y tonadas en alguna habitación del hotel.