Uno por uno, estos son los cuatro sanjuaninos que la rompen en La Voz Argentina

portada la voz sanjuaninos.jpg Sanjuaninos en La Voz Argentina 2022.

DANDÁRA GUIMARAES

Dandára es sanjuanina, nacida y criada en el barrio Los Álamos, en Rivadavia. Padre brasilero, madre sanjuanina, Dandára heredó lo mejor de ambos mundos. Hace un par de años se mudó a Buenos Aires y fue desde allí que se presentó al casting de La Voz Argentina.

En las audiciones a ciegas, Dandára interpretó Jealous de Labrith. La sanjuanina logró que los cinco jurados se dieran vuelta. Primero Ricardo Montaner, seguido por sus hijos Mau y Ricky, la Sole y Lali Espósito últimas. Montaner hizo su jugada y bloqueó a sus propios retoños para que no pudieran quedarse con Dandára en su team. Ella, finalmente eligió el team de Ricardo Montaner. "Lo digo de una...Montaner". Reviví su audición.

Dandara Guinaraes - “Jealous” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

EMI SOLER

Emi Soler, de 20 años, es otra vecina de Rivadavia. La joven vive actualmente en San Juan y para ganarse al jurado tomó una decisión complicada: "At Last" de Etta James. Todos se dieron vuelta y la querían en su equipo. Ella también tenía la decisión tomada de antemano. "Yo la verdad que vengo pensando esto desde hace bastante y mi sueño la verdad siempre fue estar en el Team de Lali", cerró Emi. Lali, bromeando, le dio una estatuilla del Martín Fierro por haber entrado al equipo. Reviví su audición.

Emilia Soler - "At Last" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

LUCAS BONGIOVANNI

Lucas Bongiovanni cantó "Plush" de Stone Temple Pilots y Lali Espósito comenzó a bailar. "Lali está enamorada", le tiró Marley. Ella le pidió al joven de 29 años que se sume a su team y no hubo mucho más que decir. "Es como muy difícil pero yo me voy con Lali", dijo.

En San Juan, Lucas es vocalista de Huaykil. Reviví su audición a ciegas:

Lucas Bongiovanni - "Plush" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

ANDRÉS CANTOS

Andrés es de los que no se rinden. Oriundo de La Bebida, Rivadavia, es músico de la Banda de la Policía de San Juan. Ya se había presentado en La Voz en el año 2021. Con una chacarera, "Estrella fugaz" intentó conquistar pero no pasó la primera etapa. Este año, Andrés Cantos volvió y no solo entró, hizo emocionar al jurado. Con El Patio de Pablo López hizo que todos se dieran vuelta para escucharlo. Él ya lo tenía pensado y había llevado hasta regalo. Andrés eligió a Ricardo Montaner, le regaló un poncho sanjuanino y lo terminaron revoleando. Reviví su audición: