Los sanjuaninos, divididos ante la decisión del Gobierno nacional de continuar con los despidos en el Estado

Del otro lado de la vereda se encuentran los sanjuaninos que no están a favor de los despidos. El 30,4% de los lectores detalló que el achique del gasto público debe pasar por “la casta”, y no por el trabajador. A eso se suma el 15,8% que precisó no acompañar la medida porque consideran que se despide personal que es valioso para los organismos del Estado.

image.png

Los despidos en organismos estatales de Nación se darán cada tres meses

En la misma conferencia en la que Adorni hizo referencia a los despidos que se vendrán el mes que viene, precisó que la revisión del funcionamiento de los organismos del Estado nacional se dará de manera trimestral, por lo que los despidos y reacomodamiento de los trabajadores será una constante durante la gestión de Javier Milei.

“Efectivamente eso va a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno, esto de ir revisando cómo es el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agregan, en tal caso si la dotación es la correcta y si no, se corrige. Eso va a seguir pasando, lo que no quita que cada tres meses nosotros vayamos ejecutando el nuevo paso en esta limpieza de la planta estatal. Y es sano que así sea. Es sano que, efectivamente, se revisen cada una de las áreas, cada uno de los rincones del Estado y ver si efectivamente están funcionando bien con la dotación asignada o no”, dijo Adorni en su momento.