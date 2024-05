Fuerte picoteo en la Legislatura de San Juan por los despidos de Milei en Radio Nacional y Correo Argentino

image.png

La pulseada, con empleados de Radio Nacional y de Correo presentes en el recinto, primero se dio entre el jefe de la bancada Producción y Trabajo, Juan de la Cruz Córdoba y el giojista Mario Herrero y tuvo un blooper. Es que para concretar el pase a las comisiones (Legislación y Peticiones y Poderes) del proyecto debía ponerse a votación el cambio en el orden del día y primero salieron empatados, con lo que Fabián Martín se apuró a desempatar en función del pedido de Córdoba. Pero en segundos la diputada Marta Gramajo, alfil de Cristian Andino, salió a aclarar que su voto era para no pasar a comisión el proyecto y así se habilitó el debate.

El orreguismo había argumentado su pedido de que el expediente fuera a comisión "para poder tratarlo con detenimiento, para poder saber exactamente qué es lo que estaría pasando con estos medios públicos, cuáles serían las medidas que supuestamente el gobierno nacional estaría pretendiendo aplicar, y también para solicitar, encomendar a los legisladores de San Juan, legisladores nacionales, tanto diputados como senadores nacionales, para que requieran y arbitren los medios para que el gobierno nacional, si es que hubiera alguna situación como se plantea en el proyecto, que intente revertirla".

Al orreguismo en la votación para patear el tema a comisión se le había sumado el Partido Bloquista y la UCR de manera que quedó muy cerca de conseguir no tratar la queja contra Milei este jueves. Se da en momentos en que el relacionamiento entre las provincias y Nación está tensionado por el tratamiento de la Ley de Bases en el Senado, por lo que algunos legisladores peronistas interpretaron que el orreguismo quería evitar roces con Nación y no impulsar tremenda declaración que sale en nombre de toda la Cámara de Diputados de San Juan.

Caluroso debate por Radio Nacional

El giojista Herrero fue el encargado de fundamentar el proyecto de declaración en defensa de Radio Nacional. "Lo que nos está sucediendo, que no es un hecho que nos acaece, son decisiones políticas que se toman en la conducción desde los órganos del Estado y que nos deben preocupar y ocupar. Y a esto se refiere este proyecto de declaración, señor Presidente. Desde cierto discurso, respetable, por orientación política, obviamente que no comparto, se pretende hablar de eficiencia cuando hablamos del Estado. En mi humilde entender, erróneamente, la eficiencia que es una relación de costo-beneficio desde el punto de vista económico, es algo propio de las actividades lucrativas, que no es lo propio del Estado. El Estado debe ser eficaz, que es una cosa distinta. Debe conseguirse el logro que se ha propuesto, no está para ahorrar gasto".

image.png

Agregó que "desde esta concepción se habla, que los medios públicos, el sistema de medios públicos es ineficiente. Yo nunca escuché que el sistema de medios públicos, que ahora Radio Nacional, en los inicios del mes de julio va a cumplir 87 años, si mal no recuerdo, fue creado para ganar dinero. Fue creado desde el Estado para cumplir una función esencial del Estado, fundamentalmente la información pública y la comunicación".

Y siguió el giojista: "Si hablamos de Radio Federal, con los 57, 59 emisorias que tiene Radio Nacional, es Radio Nacional, una verdadera cadena federal de comunicación, en donde el Estado acerca y cumple con el deber de información para con la población, pero además es promotor del bienestar de la comunicación".

Concluyó: "Yo hubiera querido que esto lo estudiemos más, pero a veces las circunstancias nos urgen, porque cuando queremos tomar conciencia, ya nos sucedió lo que los decisores pretenden que no sucedan, sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, este proyecto no es para demonizar a nadie, ni a nada, es simplemente para llamar la atención".

Luego, el peronista jachallero Mario Vega se plegó al giojista valorando la función de Radio Nacional Jáchal. A su turno, Luis Rueda salió a decir que apoya el planteo de defensa de los trabajadores pero que había votado con el orreguismo porque consideraba mejor primero tratarlo en comisión. En el mismo sentido se expresó la radical Alejandra Leonardo.

Uno de los más enérgicos en argumentar su apoyo al proyecto del giojismo fue Horacio Quiroga del Frente Grande, que aclaró "por supuesto que hay una intencionalidad política" en la iniciativa. Valoró que "las temáticas que estamos trayendo aquí además tienen una finalidad, pero no es una finalidad inventada por nosotros. Esta es la cruel y cruda realidad que estamos viviendo los argentinos y que en esta provincia impacta como en cualquier otra provincia. Yo lo vengo diciendo en algunas reuniones de comisiones permanentes. Cuidado con no advertir la gravedad del momento institucional por el que nos está sometiendo un irresponsable en la Presidencia de la Nación a todos y todas los argentinos, porque estamos perdiendo la perspectiva de la gravedad del tema si creemos que una cuestión de forma va a ocultar el fondo". Agregó: "por favor, si no nos animamos, si no damos el paso comprometido de dar este debate con honestidad intelectual e ideológica, vamos a seguir teniendo estos inconvenientes de tener la desagradable necesidad de evitar que no se discutan ciertas cosas en este recinto".

image.png

El único libertario en el recinto, Fernando Patinella, rechazó enérgicamente el proyecto de Radio Nacional. "La preocupación de este gobierno desde que ganó y desde que ha asumido, es con la gran mayoría del pueblo argentino, de los argentinos. A mí me llama la atención que se viene y se plantea este gobierno como la causa que viene a detonar este tipo de conflictos actuales, cuando en realidad esto no es ni más ni menos que la consecuencia de un periodo de 40 años de gobierno, con algún impás intermedio, de quienes hoy traen a consideración este proyecto a este recinto. Lo llamativo de todo esto es que no toman nota del hecho de que la gran mayoría del pueblo argentino, el pueblo de la provincia de San Juan acompañó este proyecto con un 54% y en el orden nacional, con casi un 60%".

Agregó Patinella que "desde el momento inicial que se planteó este programa de gobierno como una propuesta de campaña, se habló de la urgente necesidad de reorganizar y readecuar los organismos del Estado en sí. Acá nadie habla y nadie ha planteado nunca que el Estado no debe existir. Lo que se ha planteado es que no debe existir un Estado distorsivo y que haga un gasto inadecuado y a veces ajeno a la legalidad de los fondos públicos. Este tema de confundir lo privado con lo público ha sido una constante hasta ahora y eso necesitaba, necesariamente, replantear un orden".

El diputado peronista y líder de la CGT local, Eduardo Cabello, dijo que "la verdad es que a todos nos hubiese gustado tener la ley antes. Y el problema es que empezaron a despedir antes que sacaran la ley. Antes de ver qué van a plantear, sacan y ya empiezan a despedir gente. Estoy seguro de que muchos hoy no se encuentran identificados con ese 54%, porque si los cambios tenían que ser tan profundos en algunos lugares, creo que algunos podemos pensar que había cosas que eran muy razonables. Pero nunca el despido, nunca llegar a la calle, nunca esperar a morirme para ver qué hago. Estas cosas son las que nos preocupan. Esperemos que haya un cambio de mentalidad a partir de esta ley, que se puede crear una ley de bases para que los trabajadores, que no somos la casta, sigan teniendo por lo menos la capacidad y la honra de llevar el pan a su casa".

Finalmente, Córdoba salió a aclarar que "hay que proteger las fuentes de trabajo y estamos totalmente a favor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, jamás estaríamos en contra de eso" y que pidieron que fuera a comisión para su mejor estudio de un tema tan importante.

Al momento de la votación, que sumó 34 adhesiones, solo Patinella votó en contra de la expresión contra el desguace y despidos en Radio Nacional.

image.png El diputado provincial de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, votando en la sesión de este jueves.

También en defensa del Correo Argentino

El jefe de la bancada del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, argumentó el proyecto de declaración, similar al de Radio Nacional, que se terminó aprobando en defensa del Correo Argentino.

"Este es un proyecto de declaración donde también se plantea la profunda preocupación por la situación del Correo Argentino, especialmente también en la provincia de San Juan. Este es un proyecto presentado por los bloques Mejor Nosotros (del ullunero Leopoldo Soler), Frente Grande y el Bloque Justicialista", destacó.

Agregó que "me preocupa, de forma personal, porque en mi departamento existe una sola oficina subversal que está en la vía de Santa Rosa, que presta servicio a un poco más de 21.000 habitantes en mi departamento (25 de Mayo) con distancias muy alejadas una de otra, más de 100 kilómetros de la localidad de Las Trancas, Punta del Agua, zonas inhóspitas, donde los pobladores de allí vienen, buscan, prestan y reciben el servicio que está en la villa de Santa Rosa. Y hoy, con la mala noticia de que existe la gran posibilidad de que se cierre en forma definitiva o temporaria, esta subversal, la verdad, que me trae la preocupación a esta Cámara".

Y culminó: "aquí no estamos defendiendo si hubo un comedor fantasma o no, estamos defendiendo un servicio que tampoco lo hizo ninguna organización social, sino que son personas que llevan 40 años trabajando y prestando este servicio tan necesario para estas comunidades tan alejadas". Y culminó: "aquí no estamos defendiendo si hubo un comedor fantasma o no, estamos defendiendo un servicio que tampoco lo hizo ninguna organización social, sino que son personas que llevan 40 años trabajando y prestando este servicio tan necesario para estas comunidades tan alejadas".

Luego se dispararon los discursos que también fueron intensos, con alocuciones de varias bancadas, en particular legisladores de departamentos alejados, salvo el Interbloque orreguista.

El mileista Patinella repitió que considera fundamental el Correo pero que no se puede avalar el "desentendimiento de los que estuvieron en gestión hasta el año pasado" y que generaron la situación de la que se quejan ahora.

La declaración en defensa del Correo salió aprobada por 30 votos, con solo el libertario en contra.

image.png

Qué dicen ambas declaraciones

La Legislatura de San Juan aprobó los siguientes proyectos de Declaración que expresan: