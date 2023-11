Lila Guzmán: una multifacética artista que cerró con la Difunta Correa su círculo de resiliencia

-Actriz, artesana, docentes, etc ¿Cómo te ve sentís más cómoda a la hora de presentarte?

-Creo que soy bastante multifacética. De joven he tenido también un periodo de ser bailarina. Pero creo que es un proceso en el que me voy nutriendo de esos espacios. Diría que hoy me definiría como intérprete. Como para ser más abarcativa. Creo que definirse hace que te termines pautando, pero sí me gusta decirme intérprete.

image.png Celina Carrizo, Lila Guzmán y Romina Pereyra, en el detrás de escena del espectáculo final de 'Evolución'.

-¿Cuándo entró la necesidad o salió naturalmente la necesidad de expresarte artísticamente?

-Con esta pregunta se me viene la imagen de cuando yo era una nena, una beba. Vivía con mis viejos en Rivadavia y no me gustaba dormir en la siesta, me gustaba jugar como a todo niño (Risas). Recuerdo jugar con un muñeco y hacer de la Difunta Correa, que me moría y mis viejos me miraban por la ventana y yo, sabiendo que me miraban, sentía el dramatismo.

-¿Y por qué la Difunta Correa de tan chiquita?

-De chica, estuve mucho en cama por muchos problemas de salud. Me pasaba horas dibujando en papeles que me traían mis hermanos que tenían una imprenta. Y tengo la imagen de la Difunta Correa con flores a su alrededor y colores, mucho color. Así que creo que todo nace entre la anécdota de hacerme la actriz delante de mis viejos y el recuerdo de esos dibujos. Es donde está el punto de partida de lo que soy hoy.

image.png El abrazo emocionado con Amaia Balmaceda Soler, en un ensayo de 'Difunta Correa: Amor de Madre'.

-¿En tu casa hay alguien también con vena artística?

-No, sólo tengo unos primos que son recuyanos, reguitarreros, de los que te caen a las 3 de la mañana. Pero no, de mi familia nadie. Soy la menor de 7 hermanos y al tener muchos problemas de salud siempre estuvieron muy pendientes todos de mí. Supongo que al estar pendientes también me dejaban ser para no limitarme.

-¿En qué lugar o lugares recordás tu infancia?

-La infancia siempre en la casa de mi abuelo paterno, en la zona del B° Gendarmería, zona de la Libertador. Recuerdo unos eucaliptos tremendos y los domingos sentarnos ahí a ver pasar a la gente que venían del camping de Zonda. Ese era el entretenimiento.

image.png Lila, junto a su hermana Marta en su habitual puesto de los domingos en el Parque de Rivadavia.

-¿Cómo fuiste como alumna?

-En la primaria fui tranqui, una alumna regular. Y en el secundario no estuve relacionada con lo artístico. Al empezar el secundario quería hacer arte, pero no estaba abierto el bachillerato de artes plásticas en el Central Universitario. Así que seguí el de Ciencias Sociales. Pero era una alumna normal. Más de grande, ya habiendo tenido a mi hijo, ingresé en el Polivalente de Arte e hice la carrera de danza folclórica. ¡Sí, soy cuyana! (Risas). Bueno, no tanto, pero sí. Ahí fue cuando tuve mis primeros pasos en escenarios. Ahí ya tenía como 25 años. Y en el 2016 empecé la carrera de teatro en la UNSJ y me recibí el año pasado.

-¿Y por qué la carrera de teatro?

-Yo ingreso a la carrera de teatro porque empecé a hacer teatro a partir de la FNS. Yo hacía el casting como bailarina y el director de ese momento, que era Ariel Sampaolesi, me ponía siempre en el área de teatro. Ahí empecé a tomarle el gustito a las interpretaciones. En la FNS el hacedor escénico es muy en conjunto. Ahí me gustó mucho y estuve rodeada de compañeros que me enseñaron mucho. Siempre nombro a Inés Mira y a Rolo Ruiz, gente muy generosa que me enseñó mucho. El teatro me ha dado muchas hijas. Al llegar la FNS de ‘Difunta Correa: Amor de Madre’ fue para mí como cerrar un círculo. Tengo la satisfacción de ser la madre de Deolinda Correa. Empecé a capacitarme, aprendí de mis compañeros y compañeras.

