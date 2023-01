Las razones por las que los vecinos del barrio top de Rivadavia no quieren una estación de servicio al lado

Lapcevic forma parte de los vecinos que intentan impedir que la construcción de la Shell se lleve a cabo al lado del barrio y sostienen que no son 10 como asegura Salguero sino que son muchos más pero que la mayoría no pudo hacerse presente porque "convocaron a la asamblea de impacto ambiental cuando todos están de vacaciones".

estación de servicio.webp Así es la estación de servicio que quieren construir en la zona del barrio Ayres del Libertador.

Las razones por las que los vecinos del Ayres del Libertador no quieren que la Shell se instale en esa zona son varias pero una de las principales es que no quieren que por la entrada del barrio pase una vereda de la estación de servicio.

"Ahora los chicos en la entrada van a tener que pasar por la vereda de la estación para salir. Es un barrio privado", remarcó Lapcevic.

"No nos hace falta tener más estaciones de servicio, no es una necesidad, no es que en esta zona no haya. Ella quiere poner su negocio, yo la felicito pero, que lo ponga en un lugar donde no cause inconvenientes", agregó el vecino.

El movimiento vehicular y de gente que generaría la bomba de nafta en ese lugar es algo que los vecinos no quieren y, además, aseguran que fueron engañados porque les dijeron que ahí se levantaría un centro comercial y no una estación de servicio.

"Primero que te ofrecen un barrio con un centro comercial y te ponen una estación de servicio. Empieza a perder valor tu propiedad. Vos no sabés la gente que pasa, hay gente las 24 horas, es otra cosa. Porque si vos me decís que acá hay una fábrica bueno, pero es un barrio privado", dijo Lapcevic.

Otro detalle es que en la nota que dio a Tiempo de San Juan, Analía Salguero sostiene que en la reunión de impacto ambiental se ofrecieron detalles de los planos del proyecto pero Lapcevic argumenta que eso no ocurrió.

"No había planos en la carpeta que nos presentaron. Estamos muy en el aire porque no tenemos información concreta", afirmó el vecino.

Ahora, quienes están en contra de la instalación de la Shell presentaron un pedido de nulidad de esa reunión de impacto ambiental porque sostienen que los edictos no fueron publicados en tiempo y forma en los diarios.

"No estaban los planos, las autorizaciones, las cosas que le exigieron que son árboles, seguridad, no lo pasaron. El proyecto está incompleto, lo poco que se vio no está en orden", cerró el vecino.